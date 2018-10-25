Две липчанки попали в рейтинг богатейших женщин России

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-25T16:53:47+03:00

Состояние липчанок из года в год растет Фото: "КП" Архив

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Липчанки Ольга Белявцева и Светлана Борцова снова попали в число богатейших женщин России. Рейтинг, в который вошли 25 состоятельных представительниц прекрасного пола опубликован на сайте Forbes.

Акционер «Прогресса» Ольга Белявцева в этом году оказалась на 5 строчке. Ее состояние составляет $500 миллионов. В прошлом году Ольга Белявцева занимала 4 место в рейтинге с капиталом $450 миллионов.

Свою карьеру Белявцева начала в 90-х годах. Сначала работала упаковщицей на консервном заводе Минплодоовощхоза. После стала ведущим экономистом предприятия. Со временем из Минплодоовощхоза образовался концерн «Лебедянский».В 2000 году Ольга учредила фирму «Ассоль». Ольга Белявцева занималась дистрибуцией продукции завода в Черноземье и на юге России. А в 2004 году компания фирма стала частью «Лебедянского», а Ольга Белявцева – его акционером вместе с Николаем Борцовым. Сейчас владеет 35% акциями детского питания «Прогресс», компании «Бипласт» и «Агроном-сад».

Светлана Борцова оказалась на 5 строчке рейтинга. Ее состояние – $260 миллионов. В 2017 году липчанка занимала 18 строчку с капиталом $150 миллионов. Светлана Борцова – крупнейший акционер ОАО «Прогресс Капитал» (39,28%), которому принадлежит производитель детского питания и минеральной воды «Прогресс». Акции ей достались от умершего в 2010 году мужа, Юрия Борцова. Светлана Борцова входит в рейтинг Forbes с 2014 года.