НЛМК поздравил липецкий колледж с юбилеем

СЕГОДНЯ 15:15 2018-10-26T16:20:46+03:00

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Представители Новолипецкого металлургического комбината приняли участие в торжественных мероприятиях, которые посвящены 75-летию со дня образования Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства.

В качестве подарка к юбилею учебного заведения от компании вручили денежный сертификат для укрепления материальной базы колледжа.

НЛМК сотрудничает с Липецким колледжем транспорта и дорожного хозяйства с самого начала его образования. Он готовит востребованных на предприятии специалистов, которые затем работают водителями спецтехники, автомеханиками, машинистами крана и по другим специальностям. Три года назад по заявке НЛМК колледж начал программу профессиональной подготовки сотрудников комбината для получения ими второй профессии или повышения квалификации.

Студенты колледжа во время обучения имеют возможность пройти практику в подразделениях комбината, а также получить материальную поддержку при трудоустройстве.

В 2018 году коллектив НЛМК пополнился 80 выпускниками колледжа, которые закончили колледж в разные годы.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.