12 миллионов выделят на безопасность школ, детсадов и колледжей Липецкой области

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-26T13:11:24+03:00

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В минувший четверг, 25 октября, в администрации регионе состоялось заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Ключевой темой, которую обсудили собравшиеся, стала обеспечение безопасности образовательных организаций.

В комиссии принял участие представитель прокуратуры Липецкой области. Он рассказал участников о результатах акции «Школа – территория безопасности», прошедшей перед началом учебного года. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в ходе акций прокуроры выявили более 900 нарушений. Для их устранения внесено 209 представлений, 86 виновных привлекли к дисциплинарной ответственности, а 119 – к административной. В суд ушло 36 заявлений.

Кстати, заместитель руководителя региона Юрий Таран заметил, что для обеспечения безопасности образовательных организаций требуются дополнительные меры. На улучшение технологической защищенности организаций в бюджете области предусмотрено по 12 миллионов рублей ежегодно вплоть до 2021 года. При этом уровень безопасности в школах и других учреждениях области достаточный, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций.

Как рассказали в областной администрации, все образовательные учреждения имеют паспорта безопасности. В них усилен пропускной режим. Контролируется территория возле учреждений. Организована работа с полицией и сотрудниками МЧС по своевременному информированию и предотвращению ЧС.