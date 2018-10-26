На развитие транспорта и дорог в Липецке хотят выделить 1 миллиард рублей

26 Окт. 17:40 2018-10-26T17:51:24+03:00

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На заседании коллегии администрации Липецка одобрили проект бюджета на 2019 год и плановый 2020 и 2021 годы. До 1 ноября документ направят в горсовет. Проект бюджета рассмотрят и утвердят депутаты. Работа над ним закончится только в декабре.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, доходы города в следующем году планируются в размере 5 млрд. 574 млн рублей. Расходы – 5 млрд. 879 млн рублей. Дефицит в 305 млн. рублей планируется погасить за счет заимствований, так как остатки на счетах бюджета покроют лишь его пятую часть. В два следующих года бюджет планируется бездефицитным.

Расходы на социально-культурную сферу составят более 50%. Это на 365 млн рублей больше, чем в 2018 году. На содержание и оснащение оборудованием новых школ и детских садов направят более 100 млн. рублей. Также предусмотрены суммы на содержание Городища и боксерского зала, открытого в Сселках.

Остается открытым вопрос о выделении средств на охрану школ и детсадов. Для этого нужно около 67 млн. рублей ежегодно. При корректировках бюджета чиновники надеются найти средства на ремонт учреждений социальной сферы при подготовке к новому учебному году.

На развитие транспорта и дорожной отрасли предусмотрено более 1 млрд. рублей. На субсидирование транспортных предприятий выделят 260 млн рублей. На благоустройство – 400 млн. На 60% хотят увеличить расходы в рамках софинансирования на реализацию программы по формированию городской среды.

Основные источники формирования доходов муниципалитета – НДФЛ, налог на имущество физических лиц, земельный налог и арендная плата за землю. В связи с ростом фонда оплаты труба в этом году, в следующем ожидается рост поступлений по НДФЛ на 264 млн. рублей. Его объем может превысить 2 млрд. рублей.