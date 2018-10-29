Липецкэнерго информирует об обязательных проверках приборов учета

29 Окт. 10:55 2018-10-29T10:59:04+03:00

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Это требование содержится в «Основных положениях функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ № 442. Документ обязывает сетевую организацию проводить проверки расчетных приборов учета не реже одного раза в год.

В тоже время постановление Правительства РФ № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» обязывает потребителей коммунальных услуг допускать энергетиков в занимаемое жилое помещение или домовладение для снятия показаний индивидуальных приборов учета и проверки их состояния.

Систематический контроль необходим для улучшения качества электроснабжения, так как одной из основных причин пониженного напряжения является неучтенное потреблении энергии. Кроме того, проверка состояния приборов учета гарантирует точность расчетов и корректное начисление платы за потреблённое электричество.

Во избежание случаев мошенничества сотрудники филиала МРСК Центра в обязательном порядке предъявляют служебные удостоверения.

В случае неисправности прибора или нарушения пломбы потребитель обязан незамедлительно сообщить об этом по телефону 8-800-50-50-115. Звонок бесплатный, горячая линия работает круглосуточно.

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Фото пресс-службы Липецкэнерго