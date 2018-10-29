2018-10-29T12:44:52+03:00
Общество

В Липецке хотят создать «Поляну Молодоженов»

Липчанка поделилась своей идеей с интернет-пользователями [фото]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Для липецких молодоженов хотят организовать место отдыхаДля липецких молодоженов хотят организовать место отдыхаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Липчане продолжают придумывать, как сделать город лучше. Свои предложения они публикуют на сервисе «Портал неравнодушных». Так, Елена Алексашина выступила с инициативой под названием «Поляна Молодоженов».

- В рамках программы благоустройства города Липецк много внимания уделяется парковым зонам, - пишет липчанка. - Хочу обратить внимание на отсутствие обустроенной территории, где во время свадьбы можно достойно провести время между регистрацией брака и кафе. Да, есть в парках города аллея и беседка. А сейчас появилась аллея на Набережной. Однако свадьба, как правило, ищет место просторнее и более уединённое, на природе. Предлагаю совместить развитие благоприятной городской среды с развитием малого бизнеса, создав отдельную территорию – Поляна Молодожёнов.

Елена отметила, что территорию для новобрачных можно организовать за Нижним парком, в районе Силикатных озер или в Молодежном парке. От воплощения идеи горожанка видит только плюсы: развитие благоприятной городской среды, досуг всей семьей, повышение привлекательности Липецка, содействие в развитии малого бизнеса, дополнительные налоги в бюджет.

План-схема Парка Молодоженов Елена Алексашина Фото: публикации Герой

План-схема Парка Молодоженов Елена АлексашинаФото: публикации Герой

Елена даже создала схему Поляны, на которой есть озеро любви, беседка встреч, мост поцелуев, фотозоны и даже место фуршета. Не забыла липчанка о парковке, биотуалетах и месте для курения.

Напомним, если за инициативу проголосуют более 500 пользователей, ее рассмотрят в вышестоящих органах. Обсуждение продлится до 28 ноября.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обороняться или убивать: Нужно ли в России поднимать возраст продажи оружия
Эксперты поделились с «КП» своим мнением о том, есть ли необходимость после трагедии в Керчи ужесточить контроль и повысить возраст, дающий право на покупку и ношение оружия в России [дискуссия]
Пять главных вопросов о том, как получить качественную и своевременную медпомощь по полису ОМС в 2018 и в 2019 году
«Комсомолка» провела конференцию, где ведущие эксперты рассказали о правах, новых возможностях пациентов в системе ОМС и дали советы, как воспользоваться такими гарантиями на практике
Хочу к маме в Италию: школьник судится с отцом-бизнесменом, чтобы уехать из России
Новосибирский восьмиклассник пишет чиновникам письма, в которых отрекается от строгого родителя. Папа мальчика уверен, что сына настраивают против него бывшая жена и теща [видео]
Новости 24
Под Липецком районная управа признала сгнивший дом вдовы ветерана пригодным для жилья
Липчанин победил в Международном литературном конкурсе
Фестиваль "Тайны усадьбы" признан одним из лучших в стране
В Липецке от отравления лекарствами умерла 4-летняя девочка
В ближайшие сутки в Липецке мокрый снег, туман и гололедица
Липецк вошел в тройку городов с самыми дорогими зимними шинами в России
В Липецке светофор с иероглифами удивил горожан
В Липецке парень привел полуголую девушку в кафе на поводке
Рост цен на продукты привел к резкому скачку инфляции в Липецкой области
В «Сбербанк Онлайн» на iPhone теперь можно создавать собственные фото- и видеооткрытки
В Липецкой области подросток угнал «девятку» и бросил в лесу
Под Липецком женщина сбила пешехода и впечатала другую машину в столб