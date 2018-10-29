В Липецке хотят создать «Поляну Молодоженов»

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-29T12:44:52+03:00

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Липчане продолжают придумывать, как сделать город лучше. Свои предложения они публикуют на сервисе «Портал неравнодушных». Так, Елена Алексашина выступила с инициативой под названием «Поляна Молодоженов».

- В рамках программы благоустройства города Липецк много внимания уделяется парковым зонам, - пишет липчанка. - Хочу обратить внимание на отсутствие обустроенной территории, где во время свадьбы можно достойно провести время между регистрацией брака и кафе. Да, есть в парках города аллея и беседка. А сейчас появилась аллея на Набережной. Однако свадьба, как правило, ищет место просторнее и более уединённое, на природе. Предлагаю совместить развитие благоприятной городской среды с развитием малого бизнеса, создав отдельную территорию – Поляна Молодожёнов.

Елена отметила, что территорию для новобрачных можно организовать за Нижним парком, в районе Силикатных озер или в Молодежном парке. От воплощения идеи горожанка видит только плюсы: развитие благоприятной городской среды, досуг всей семьей, повышение привлекательности Липецка, содействие в развитии малого бизнеса, дополнительные налоги в бюджет.

План-схема Парка Молодоженов Елена АлексашинаФото: публикации Герой

Елена даже создала схему Поляны, на которой есть озеро любви, беседка встреч, мост поцелуев, фотозоны и даже место фуршета. Не забыла липчанка о парковке, биотуалетах и месте для курения.

Напомним, если за инициативу проголосуют более 500 пользователей, ее рассмотрят в вышестоящих органах. Обсуждение продлится до 28 ноября.