В следующем году на ремонт дорог в Липецке выделят 1 миллиард рублей

29 Окт. 18:00 2018-10-29T18:04:45+03:00

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В этот понедельник, 29 октября, брифинг в мэрии провел начальник управления главного смотрителя города Эдуард Кудряшов. Он рассказал об итогах реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году.

Так, обновлено более полумиллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Обустроено свыше 149 тысяч квадратных метров тротуаров, уложено 83 км бордюрного камня. Как сообщили в пресс-службе горсовета, специальная комиссия приняла 18 объектов, включенных в проект. Ликвидированы 12 очагов аварийности, 6 из которых находились прямо на проезжей части.

На улице Гагарина установили 8 светофоров, 964 дорожных знака и около 700 метров ограждения. В рамках проекта реконструировали 17 и обустроили 11 светофорных объектов, 2 064 дорожных знака, более 3,1 км дорожного ограждения. Появилась дорожная разметка на площади более 10 тысяч квадратных метров. Напомним, что изначально в проект вошло 17 объектов. Благодаря экономии, достигнутой по результатам торгов, в список вошли еще несколько объектов – Петровский проезд, Лебедянский выезд и проезд Товарный. Работы на последних двух участках планируют завершить в середине ноября.

Кстати, не везде дороги успели сдать вовремя. За это управление главного смотрителя выставило штрафные санкции на сумму около 900 тысяч рублей. Генподрядчик МБУ «Управление благоустройства города Липецка» предъявит их субподрядчикам.

В следующем году на дороги выделят около 1 миллиарда рублей. В 2019 году начнут переносить подземные коммуникации с проспекта Победы.