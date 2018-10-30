Владимир Рощупкин: «Самое эффективное вложение – в подрастающее поколение»

СЕГОДНЯ 11:45 2018-10-30T11:50:48+03:00

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Стоит сразу оговориться - в районе качество жизни растет, безусловно, для всех возрастных категорий граждан. Здесь ухоженные скверы и парки, хорошие дороги, для занятий творчеством и активного отдыха - центры досуга и культуры, детские и спортплощадки. Но особое внимание именно подрастающему поколению, за которым будущее района. Местные власти стараются создавать все условия для молодежи, которой предстоит здесь жить и трудиться, расти детей.

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Когда совпадают потребности и возможности

…Новенький футбольный стадион на 500 мест, открытый в Грязях в начале октября, стал отличным подарком для юных футболистов. Здесь к услугам ребят теплые раздевалки, душевые, уже опробован и современный футбольный газон (местные футболисты при переполненных трибунах разгромили липчан в матче открытия со счетом 9:1). Стадион «Юность», как отметил его директор, Евгений Шатских, работает без выходных. В футбольных секциях сегодня занимается около 700 ребят, в расписании есть «окошки» и для взрослых команд.

Возможности для занятий спортом у школьников района еще больше возрастут с реконструкцией ДЮСШ, которая завершится к концу года. Сегодня здесь по 5 видам спорта занимается около 500 ребят, и спортшкола стала уже тесновата. Скоро в новом здании, строящемся рядом, откроются залы для занятий вольной борьбой, настольным теннисом, тренажерный зал.

- Все занятия для ребят бесплатны, финансирование из районного бюджета достойное, - поясняет директор ДЮСШ Вячеслав Дроздов. – Радуют и результаты – двое наших воспитанников (по футболу и вольной борьбе) являются членами молодежных сборных страны, несколько наших юных спортсменов совершенствуются в столичных спортклубах.

В ходе краткой экскурсии по Грязям посетили и районный ЗАГС, который заметно похорошел после недавно проведенной реконструкции. Здесь были заменены все коммуникации, преобразилась зона торжественной регистрации молодоженов, стало просторней и светлей.

- Дизайн продумывали сообща, стремились, чтоб у новых семейных пар осталось запоминающееся ощущение праздника от брачной церемонии, - делится начальник районного отдела ЗАГС Елена Посаднева. – Отмечаем повышение уровня рождаемости, в этом месяце, к примеру, уже 3 пары с двойняшками. А в целом по рождаемости наш район лидирует в области.

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«Мы смотрим в будущее»

Впечатленные (и воодушевленные) всем увиденным, мы побеседовали с главой Грязинского района Владимиром Рощупкиным о приоритетах и будущих планах развития района.

- Владимир Тимофеевич, каждый раз по приезду в район видишь возведенные новые объекты – будь-то Центр культуры, либо ДК, новый сквер, спортплощадки, стадион…

- Все, что строим, открываем – для детей. Ведь самое лучшее и эффективное - вложение в подрастающее поколение. Радует, что построенные объекты соцкультбыта востребованы и приносят людям пользу, спортивные сооружения загружены по полной. Наша школа искусств, в которой обучается около 800 человек, одна из лучших в области, у нас очень хорошие кадетские классы (их 4). Недавно прошел межрайонный хореографический конкурс, собравший 700 человек, в нашем Центре культуры выступают известные коллективы, в районе проводятся различные конкурсы и соревнования областного уровня. Все это элементы воспитания и позволяет направлять энергию молодых в созидательное русло. У них появилась тяга к здоровому образу жизни, и это очень хорошо. А молодежь у нас замечательная, наши ребята успешны и в учебе, и в спорте, показывая отличные результаты всероссийского уровня.

- Год готовится выйти на финишную прямую. Каким он был для района?

- На этой прямой, к счастью, пока ни ям, ни ухабов (с улыбкой замечает глава района – авт.). В целом, все хорошо, этот год один из лучших по сельскому хозяйству, да и основные показатели идут с ростом. Многое сделано по благоустройству, большая работа выполнена по программе улучшения дорог Липецкой агломерации. Построили замечательный Дом культуры в Фащевке. Очень хороший ДК появился в Казинке – там, где раньше был пустырь, уверен, что и этот ДК будет востребован. Наша задача - создать условия, чтоб каждый человек мог раскрыть свои таланты, и люди только рады, что есть такая возможность.

- А как в районе с безработицей, ростом зарплат?

- Безработица составляет 0,2%, чаще всего не трудоустроены те, у кого редкая специальность. А вакансий у нас в 10 раз больше, чем стоящих на бирже труда. Для тех, кто хочет переквалифицироваться, работа всегда есть. Средняя зарплата по району 34 тыс рублей и продолжает расти. Уровень доходов, уверен, надо повышать, мы стараемся убедить в этом работодателей. А самый главный показатель в нашей работе, считаю, – хотят люди жить на этой территории или нет. За последние 5 лет у нас отмечен прирост населения на 10 тысяч человек – за счет миграции и за счет рождаемости. Если растет численность населения, значит, здесь собираются пускать корни – учиться, работать, рожать детей. И потому мы уверены, что у нашей малой родины есть будущее, и это хорошее будущее.

- А какие планы развития района на ближайшую перспективу?

- Все зависит от возможностей. Важна также помощь бизнеса, и мы благодарны предпринимателям за их поддержку, отзывчивость. К слову, построенный недавно стадион – полностью на внебюджетные средства. И таких примеров немало, бизнесмены охотно помогают, когда чувствуют отдачу, когда знают, что средства пошли на благое дело. Если есть доверие между властями и жителями, то будет и результативная работа. И когда видишь участие, неравнодушие людей, то понимаешь, что все усилия не напрасны.

А планов у нас много, как всегда. Хорошо бы еще сделать набережную – от Центра культуры до пляжа. Ведь благоустроенная городская набережная, где люди комфортно отдыхают, прогуливаются – это просто здорово. Хорошо, если у района будет и свой ледовый дворец. Собираемся сносить ветхие лачуги, давать людям достойное жилье. Будем и дальше улучшать дороги, заниматься благоустройством, в том числе, дворовых территорий, планируем проложить велодорожки. Наша главная цель – делать общими усилиями район богаче и краше, расти и воспитывать здоровое, образованное, целеустремленное молодое поколение.

Владимир КУЛИК. Фото автора и из архива администрации Грязинского района.