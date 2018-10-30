В Липецке водители иномарок подрались на проезжей части

30 Окт. 11:00 2018-10-30T11:27:23+03:00

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На днях в интернете появилось видео, на котором запечатлена драка автомобилистов. Это произошло в Липецке около площади Победы. Черный "Хендай" ехал по крайней правой полосе по проспекту Победы, чтобы повернуть на улицу Неделина. В соседнем ряду мчался белый "Форд". Водитель последнего видимо очень спешил. Со второй полосы он тоже решил повернуть на Неделина. Автолюбитель обогнал "Хендай" и, пытаясь вклиниться в ряд, грубо подрезал его.

Водитель черной иномарки решил наказать автохама. Он обогнал его после светофора и остановился, преградив путь. Водитель "Хендая" вышел из машины и направился к иномарке. Мужчина ударил своего обидчика через окно и отправился обратно в машину. Но тут из "Форда" вышел водитель. Тогда владелец "Хендая" начал бить его дверью. Мужчина из "Форда" пытался дать сдачи, но силы оказались не равны. Водитель черной иномарки оказался на голову выше своего оппонента. Но отметим, что владелец белого "Форда" тоже оказался не из робких. Несмотря на небольшой рост, он рьяно защищался и даже сделал несколько попыток атаковать противника.

Неизвестно, чем бы закончились кулачные бои на дороге, если бы из "Хендая" не вышла пассажирка. Она подошла к драчунам и, видимо, уговорила их разойтись полюбовно. Липчане вернулись в свои машины и продолжили путь.