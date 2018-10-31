«Наша продукция по «цене-качеству» обходит конкурентов»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-30T12:05:03+03:00

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Боринские котлы ИШМА и АОГВ (всего более 80 наименований и модификаций) широко известны на рынке – они привлекают покупателя своей надежностью, экономичностью и доступной ценой.

О том, как липчанам удается «держать марку» в нынешних реалиях рынка мы беседовали с гендиректором предприятия Вячеславом Ишутиным.

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- Вячеслав Федорович, за счет чего выдерживаете жесткую конкуренцию?

- Мы интенсивно занимаемся вопросами совершенствования продукции – это и улучшение технических характеристик, дизайна, расширение номенклатуры. Стараемся учитывать все запросы потребителя, у которого большой выбор. Наши котлы, в отличие от импортных, знергонезависимы, к тому же взаимозаменяемы по подсоединительным параметрам с другими российскими котлами. Немаловажно, что в линейке АОГВ есть 1и2-х контурные аппараты, позволяющие помимо отопления получать горячую воду для бытовых нужд. Мы работаем как с импортной номенклатурой (горелка, клапаны), так и российской. Кстати, наша автоматика лучше, оригинальнее в своем техническом решении, чем итальянская – это потребитель ощущает в сильные морозы.

- Предприятием освоен выпуск котлов и АОГВ с «умной автоматикой». Насколько они надежны в эксплуатации?

- Наши ульяновские коллеги разработали «умную автоматику», которая ставится на больших котлах и АОГВ. Это позволяет осуществлять регулировку рабочего процесса на расстоянии – с помощью мобильного телефона и по интернету. Работу аппаратуры оператор может контролировать, задавать режимы в любое время, с единого пункта управления. За 3 года мы поставили уже 40 единиц такой продукции, и у нас не было ни одного нарекания.

- Какова нынешняя линейка продукции, сколько и куда ее поставляете?

- Теплопроизводительность выпускаемого у нас оборудования от 7 до 100 кВт. За год выпускаем 30 тысяч единиц продукции, которая расходится от Смоленска до Урала, работаем также с Белоруссией и Казахстаном. Объективно говоря, в сравнении с другой аналогичной продукцией, у нас наиболее оптимальное соотношение «цена-качество». То, что заложено в технологии, фактически отработано до предела, вопрос качества для нас всегда первостепенный. Наша продукция рассчитана на 14-20 лет эксплуатации, рекламаций минимум, отлично работает и сервисная служба.

- Как складывается год? Сегодняшние реальности рынка, как известно, непростые…

- Сегодня выжить и удержаться на рынке дорогого стоит. Подсчитали, что за 2.5 года потери оборотных средств составили 55 млн рублей. В 2 раза выросли цены на металл (к тому же он не надлежащего качества), повышаются налоги, и все это не может не сказаться на себестоимости продукции. Декларируемые программы поддержки малого и среднего бизнеса вроде должны помогать развитию производства. Но, оценивая их, как производственник с почти 50-летним стажем, видишь, что эффективной отдачи от их воплощения у себя не будет. Отечественного производителя надо поддерживать на деле.

У нашего предприятия 85-летняя история, и для своего села ОАО «Боринское» является градообразующим. Мы стараемся выполнять социальные обязательства, несмотря на любые кризисы, как бы не было трудно. Сейчас содержим свой спорткомплекс, где бесплатно тренируются 200 местных ребятишек. Текучки на предприятии практически нет, средняя зарплата сотрудников сегодня составляет 106% к уровню прошлого года, с плюсом в 5% и производственные показатели. Мы привыкли рассчитывать на себя, свой потенциал, и несмотря ни на что сохраняем оптимизм.

Владимир КУЛИК. Фото автора.

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