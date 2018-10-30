2018-10-30T15:28:30+03:00
Экономика

Липецкие энергетики продолжают отрабатывать навыки по ликвидации массовых отключений электросетевых объектов Тверской области

Бригады Липецкэнерго расчистили сотни километров трасс линий электропередачи в Калининском районе
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Группировка филиала ПАО «МРСК Центра» продолжает расчистку, расширение и обследование ВЛ 10 кВ. Это необходимые мероприятия для обеспечения надежного электроснабжения жителей региона. Ведь именно падение деревьев и веток на провода, может привести к технологическим нарушениям во время непогоды.

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- Сотрудники нашего филиала успешно справляются со всеми задачами этих масштабных учений. На 29 октября расчищено 213 гектаров просек ВЛ 10 кВ. Протяжённость линий, которые мы привели в порядок, достигла 298 километров. Группировка работает слаженно, без сбоев. Требования к технике безопасности соблюдаются неукоснительно, - кратко доложил об участии Липецкэнерго в учения куратор группировки, главный инженер Долгоруковского РЭС Дмитрий Резник.

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