«Говорящий» по-китайски светофор в Липецке оказался не с AliExpress

29 Окт. 18:48 2018-10-30T16:49:27+03:00

И вообще это был не китайский, на самом деле на экране высветилась информация об ошибке

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На днях в интернете появились фотографии «говорящего» по-китайски светофора. Необычный сигнальный столб из Липецка мигом облетел соцсети. Дело в том, что на табло светофора вместо надписи «Ждите» и «Идите» высвечивались иероглифы.

Липчане смеялись, что конструкцию заказали на AliExpress. Шутку быстро подхватили СМИ. Некоторые всерьез заявили, что якобы липецкие власти действительно могли заказать несколько светофоров через данную торговую площадку. Однако, эту версию опровергли в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства Липецка.

- Во время строительства улицы Свиридова подрядная организация также занималась установкой светофоров, - рассказал «КП-Липецк» начальник отдела дорожного хозяйства Николай Воронин. – Светофоры работают в штатном режиме, информационное табло дало сбой. Когда подъехали специалисты, оно уже не работало. Экран демонтировали, отвезли в лабораторию «Горсвет». Выяснилось, что это табло производства города Тверь. Одна из плат была китайского производства. По словам специалистов, плата выбросила на экран информацию об ошибке. А не надписи «Ждите», «Идите».

Также в лаборатории выяснили, что высветившиеся красным символы были не китайскими иероглифами. Табло продолжает работать. Когда специалисты его подключили, загорелись всем привычные надписи на русском языке. При этом в департаменте заверили, что сбой экрана никак не повлиял на работу самого светофора.