СЕГОДНЯ 14:55 2018-10-31T15:39:58+03:00

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Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь. Артамонов на оперативном совещании подчеркнул, что липчан больше других проблем волнуют качество медицинских и жилищно-коммунальных услуг, а также дороги. Именно в этих сферах отмечается максимальная неудовлетворенность граждан.

Мы готовы поддержать стратегические заявления первого лица области конкретными примерами из жизни Липецка, из нашей жизни.

Есть на карте города небольшой коттеджный поселок. Городская застройка нового века. Но уже с большими проблемами. О них в прошлом году писала даже областная газета. Городские власти отреагировали на публикацию, не ломая бюрократических традиций,- пообещали в новом 2018 году завершить благоустройство улиц. 2018 год завершается, а благоустройства нет. Денег, говорят, нет. К сожалению для многих липчан, адрес не так уж важен – подобную ситуацию можно увидеть, наверное, и в других новостройках.

Результата нет, но мы – жители новостроек, продолжая верить в силу печатного слова и общественного мнения, пришли за помощью к комсомольцам – ведь улицы по-прежнему тонут в грязи. Кто же поможет? Прямо скажем, нас порой посещают крамольные мысли: не бойкотируют ли городские службы переулки Чистый и Любимый на Сырском руднике? Дело в том, что уже много лет назад построенные и, кстати, действующие сети водоснабжения и водоотведения городские коммунальные службы не принимают на свой баланс. Следовательно, не обслуживают. А фекалии текут. Этого мало. Такая же проблема и с поставкой газа: трубы газовики не берут на свой баланс и, естественно, тоже не обслуживают. Когда рванет, начнут проверять, стрелочников искать, но газ – не фекалии: далеко услышат.

А ведь выделяя землю под дома, подписывая соответствующие документы с застройщиками, городские власти одновременно обязывались кроме жизнеобеспечивающих коммуникаций, провести благоустройство и построить дороги. Пока сделано мало. Невольно задумаешься: то ли, действительно, бойкот, то ли, как утверждает мэр, элементарная нерасторопность подчиненных. Не знаем, но надеемся, что короткий экскурс в историю отношений ООО «Премьер» - застройщика улиц, с одной стороны, и городских служб, с другой, - может многое объяснить.

Итак.

…На пустыре улицы Ангарской городские власти выделили землю под застройку, соответствующие службы утвердили проекты домов, фирма ООО «Премьер» их возвела, построив все необходимые коммуникации. Хорошо? Отлично. Но последние три года ООО «Премьер» находит причины, чтобы не передавать сети городу, а город не спешит брать их на свой баланс. Конечно, опасаясь народного гнева или сухих голодовок, воду все-таки в поселок поставляют. Аккуратно берут за неё плату по домовым приборам учета, но сети не берут. Естественно, что у городских коммунальных служб есть масса внешне убедительных объяснений сложившейся ситуации.

«Премьер» же в эти годы постоянно судится, вместо того, чтобы подготовить пакет необходимых документов и отдать сети городу.

. Первой ещё в 2015 году начала разбирательство в защиту горожан УФАС по Липецкой области. Её решение ясно и однозначно как божий день. Цитируем: «…ООО «Премьер» в срок до 15 июля 2015 года ввести сети водоснабжения и водоотведения в коттеджном поселке в эксплуатацию». Но юридическая служба общества не согласилась с таким решением и обратилась в арбитражный суд. Даже не в один. Премьерские претензии рассматривали арбитражные суды Липецка, Воронежа, Калуги,– везде отказали «Премьеру» в его исках, везде поддержали решения антимонопольщиков. Но для «Премьера» они, видимо, не указ.

Нас уверяют, что в нынешнем году ООО «Премьер» плотно занимается служба судебных приставов и, якобы, добилась некоторых результатов в принуждении застройщика к исполнению судебных решений. Может быть. Но реальных изменений в решении проблем пока не наступило, мы их не видим. Зато каждый читатель может увидеть унылое «благоустройство» наших улиц на фото.

Что делать? Кто виноват? – любимые российские вопросы, на которые, как известно, нет ответов. Однако нам - жителям переулков Чистый и Любимый, для разрешения ситуации уместным представляется пример из древней истории.

Однажды римский консул Цицерон воскликнул: «…Доколе, Катилина ты будешь испытывать наше терпение!» Через две тысячи лет мы повторяем вместе с ним: доколе будут молчать городские власти? Где они те, кто нам землю давал и частное строительство поощрял, где городская власть и её соответствующие службы? Она, как известно, на горе и как мудрая китайская обезьяна наблюдает за схваткой. Наблюдает и, наверное, ждёт, когда трубы прогниют и их можно будет починить за счет домохозяев, когда фекальные воды зальют бунтующие переулки, а вместе с ними ещё пару расположенных рядом новостроек. И тогда всех этих жильцов можно будет оштрафовать уже по экологической составляющей. А если рванет газ, тогда…

Действительно, доколе?!

Жители переулков Чистый и Любимый: Корвякова Л.А., Бодрых В.П., Щербаков В.В., Юрьев В.В., Дарчев А.А.

Фото предоставлено авторами.