2018-10-31T15:38:58+03:00
Общество

Агломератчик НЛМК – лучший в России

Дмитрий Орлов победил в отраслевом конкуре профмастерства
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Работник Новолипецкого металлургического комбината Дмитрий Орлов победил в первом отраслевом конкуре профмастерства среди специалистов агломерационных производств предприятий России, который прошел в Магнитогорске.

Участниками состязаний стали работники НЛМК, ММК, Северстали и Мечела. Они соревновались в знании теоретических вопросов профессии, а также демонстрировали практические навыки.

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Практическая часть конкурса проходила в цехах Магнитогорского металлургического комбината. Участники должны были определить тестовую проблему в ходе производственного процесса выпуска агломерата – сырья для выплавки чугуна, проанализировать ее и найти выход из ситуации.

В итоге лучшие результаты показали новолипчанин Дмитрий Орлов и представитель ММК Сергей Чеберяк. Победителям конкурса вручили премии, грамоты и памятные сувениры.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НДМК.

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