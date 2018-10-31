В Липецке из-за гололеда в массовом ДТП пострадали 8 человек и 1 погиб

СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-31T12:43:49+03:00

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Этим утром, 31 октября, в Липецке произошло массовое ДТП. Около 7 утра на Лебедянском мосту столкнулись 5 легковушек, "ГАЗель" и автобус с пассажирами. На место происшествия тут же выехали бригады скорой помощи, сотрудники МЧС и УГИБДД.

В массовом ДТП пострадали 8 человек, 1 погибФото: Кирилл Мишин

На автомобили страшно смотреть. Огромные вмятины, разбиты стекла. У кого-то полностью разбита передняя часть машины. У одного автомобиля "смялся" пасажирский салон и багажник.

Как стало известно "КП-Липецк", в аварии пострадало 8 человек. 2 госпитализировали с травмами. Остальным медики оказали помощь и отпустили. Один человек погиб. Проезжающий мимо водитель увидев произошедшее, решил остановиться и помочь пострадавшим выбраться из машин. По словам очевидцев, когда мужчина подошел к помятой машине, по мосту ехал автомобиль. Дорога была скользкая, транспорт занесло, водитель не смог справиться с управлением. Автомобиль несся прямо на спасателя. Мужчину зажало между двух машин. Спасатель скончался на месте. У 31-летнего липчанина остались жена и ребенок.

В массовом ДТП на Лебедянском мосту в Липецке пострадали 8 человек, 1 погиб.Погибший хотел помочь пострадавшим, но его хажало между машинами

В массовом ДТП пострадали 8 человек, 1 погибФото: Кирилл Мишин

Кстати, многие автомобилисты пожаловались, что проезжая часть обледенела. А дорогу на мосту реагентами не посыпали. Именно это и могло послужить причиной массовой аварии.

В массовом ДТП пострадали 8 человек, 1 погибФото: Кирилл Мишин

Массовая авария на мосту КТЗ в Липецке.Столкнулись 6 машин и автобус. Есть пострадавшие

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Все началось с того, что двигавшаяся в сторону Опытной станции «Киа» зацепила попутный «ПАЗ». В первом столкновении, по предварительным данным, пострадали 4 пассажира автобуса. По словам автомобилистов, дорога обледенела и остановиться там было очень трудно. Поэтому к автобусу и легковушке добавились еще три машины – «Рено Дастер», «Ховер» и «Опель», которые пытались объехать участников первого ДТП (подробности).