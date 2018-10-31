2018-10-31T12:36:56+03:00
Общество

Заботливые родители в Липецкой области выбирают «Умный дом» от «Ростелекома»

«Ростелеком» представил сервис «Умный дом» участникам крупнейшего семейного фестиваля для родителей в Липецке «Счастливы вместе»
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Специалисты провайдерарассказали, как цифровые технологии делают жильё комфортнее и безопаснее. Мероприятие, в котором приняли участие более 150 семей из Липецкой области, прошло в городском дворце молодёжи «Октябрь».

Интеллектуальный сервис для обеспечения безопасности и комфорта в доме включает в себя такие подсистемы, как «Умный дом. Безопасность» и «Умный дом. Видеонаблюдение». В совокупности они образуют полноценный охранно-пожарный комплекс. Он состоит из контроллера и датчиков движения, открытия окон и дверей, задымления и протечки воды, а также IP камер для видеонаблюдения. Отслеживать события в доме и за его пределами можно онлайн через личный кабинет на сайте сервиса или мобильное приложение «Умный дом». В случае затопления, возгорания, появления в доме посторонних, перекрытия обзора или отключения камеры, система незамедлительно оповестито проблеме посредством SMS, e-mailили Push-уведомления.

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Когда мы уезжаем в отпуск или просто уходим на работу, нам важно обезопасить жильё от посторонних. Когда дети и пожилые родственники остаются дома одни, нам всегда хочется быть уверенными, что с ними все в порядке. Участникам фестиваля «Счастливы вместе» мы показали, как наши цифровые решения помогают реализовать эти потребности. Так, например интеллектуальная камера сервиса «Умный дом» может отслеживать все события и передвижения в домеи рядом с ним. А при необходимости можно через мобильное приложение отправить голосовое сообщение, которое домочадцы услышат из колонки камеры».

Интеллектуальная камера «Умного дома» обладает широким углом обзора, оснащена микрофоном и датчиком движения, а также инфракрасной подсветкой для съёмки в темноте. Записи с камеры хранятся на защищённой облачной платформе «Ростелекома» от 7 до 30 дней и не занимают места на компьютере. Для работы сервиса «Умный дом» нужен только интернет. Установить и настроитьсистемулюбой пользовательможет самостоятельно: специальные технические навыки для этого не требуются.

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Фото предоставлено пресс -службой ПАО "Ростелеком"

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