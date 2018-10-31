2018-10-31T13:29:18+03:00
Общество

Дефицит бюджета Липецка в этом году 1.1 млрд. рублей

Парламентарии горсовета утвердили изменения в проект
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Дефицит бюджета Липецка в этом году 1.1 млрд. рублейДефицит бюджета Липецка в этом году 1.1 млрд. рублейФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Депутаты горсовета внесли пакет изменений в бюджет Липецка на этот год. Как сообщили в пресс-службе горсовета, план по доходам увеличивается за счет субсидий и дотаций, которые поступили из областного бюджета и экономии по земельному налогу.

Итак, 17 миллионов рублей направят на покупку электробусов. 14 миллионов рублей пойдут на подготовку генпланов, правил землепользования застройки и документации по планировке территорий городских округов. 847 тысяч рублей выделят на благоустройство. На поддержку НКО - 312 тысяч рублей.

Также городская администрация берет в кредит 6,5 миллионов рублей. Эти деньги нужны для работ на Петровском мосту. 31,5 миллион рублей направят на доплату до уровня МРОТ работникам казенных учреждений. 9 миллионов необходимы для оплаты судебных решений и административных штрафов.

Несколько районов города нуждаются в освещении. 125 тысяч рублей потратят на освещение дороги по улице Терешковой возле дома №17. 500 тысяч выделят на освещение от клицы Катукова до школы №33 в 24 микрорайоне. Требует ремонта освещение в парке Быханов сад. Туда направят 3 миллиона рублей. На содержание Липецкого городища - 2,5 миллиона рублей.

6,9 миллионов рублей нужны на строительство школы на Манеже и корпусов для яслей в 7 детских садах Липецка. На 2,4 миллиона построят котельную для детсадов и школы в районе Лебедянского шоссе. На водоснабждение в Желтых Песках выделят 3,8 миллиона рублей. На уборку города - 2,1 миллиона рублей.

Так, бюджет Липецка на 2018 год по доходам составит 12 миллиардов 458 миллионов рублей. По расходам - 13 миллиардов 615 миллионов. Дефицит - 1,1 миллиард рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дмитрий Солоников: Новый год и должен быть главным праздником - людям надоела политика
Директор Института современного государственного развития прокомментировал «КП» то, как россияне воспринимают современные праздники и их место в своей жизни — согласно свежему опросу ВЦИОМа...
Новости 24
В Липецке из-за прорыва без воды остались около 2.5 тысяч человек
На чемпионат по рукопашному бою в Липецк съедутся 150 спортсменов
Ночью в Липецке похолодает до 5 градусов мороза
Стартовал прием заявок на конкурс "Доброволец года"
Под Липецком лесники спасли застрявшего в болоте грибника
Массовая авария с восемью пострадавшими в Липецке началась с автобуса
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия
Алексей Гордеев провел рабочую встречу с Игорем Артамоновым
В Липецке на Соколе сбили 5-летнего мальчика
Под Липецком у пенсионера украли деньги и планшет
В столкновении двух машин под Липецком пострадал человек
Ночью под Липецком вспыхнул «Chevrolet Lanos»
ДТП на мосту КТЗ в Липецке: 8 пострадавших, 1 погиб
Липецку на охрану школ нужны 75 млн. рублей, а пока все еще платят родители
В Липецке будут судить гражданина Таджикистана за попытку дать взятку инспектору ДПС
28 улиц Липецка станут безопасными в следующем году
В Липецке автобус с пассажирами выехал на вторую встречную, объезжая пробку
40 пьяных водителей поймали за выходные в Липецкой области
В Липецке расширят список чиновников, которым запрещено иметь счета за границей
Спустя 3 недели в Липецке нашли 15-летнего подростка
В ночь на среду в Липецке до 5 градусов мороза, а днем +6
Липчане все чаще болеют ОРВИ – почти 5000 случаев за неделю
В Липецке меняют расписание двух городских автобусов
Сбербанк и Яндекс запустили маркетплейс «Беру» после тестирования
В Липецке мужчина пытался убить жену вилкой