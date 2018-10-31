Дефицит бюджета Липецка в этом году 1.1 млрд. рублей

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-31T13:29:18+03:00

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Депутаты горсовета внесли пакет изменений в бюджет Липецка на этот год. Как сообщили в пресс-службе горсовета, план по доходам увеличивается за счет субсидий и дотаций, которые поступили из областного бюджета и экономии по земельному налогу.

Итак, 17 миллионов рублей направят на покупку электробусов. 14 миллионов рублей пойдут на подготовку генпланов, правил землепользования застройки и документации по планировке территорий городских округов. 847 тысяч рублей выделят на благоустройство. На поддержку НКО - 312 тысяч рублей.

Также городская администрация берет в кредит 6,5 миллионов рублей. Эти деньги нужны для работ на Петровском мосту. 31,5 миллион рублей направят на доплату до уровня МРОТ работникам казенных учреждений. 9 миллионов необходимы для оплаты судебных решений и административных штрафов.

Несколько районов города нуждаются в освещении. 125 тысяч рублей потратят на освещение дороги по улице Терешковой возле дома №17. 500 тысяч выделят на освещение от клицы Катукова до школы №33 в 24 микрорайоне. Требует ремонта освещение в парке Быханов сад. Туда направят 3 миллиона рублей. На содержание Липецкого городища - 2,5 миллиона рублей.

6,9 миллионов рублей нужны на строительство школы на Манеже и корпусов для яслей в 7 детских садах Липецка. На 2,4 миллиона построят котельную для детсадов и школы в районе Лебедянского шоссе. На водоснабждение в Желтых Песках выделят 3,8 миллиона рублей. На уборку города - 2,1 миллиона рублей.

Так, бюджет Липецка на 2018 год по доходам составит 12 миллиардов 458 миллионов рублей. По расходам - 13 миллиардов 615 миллионов. Дефицит - 1,1 миллиард рублей.