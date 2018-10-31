Артамонов встретился с дольщиками Европейского, где достроят 4 дома

СЕГОДНЯ 17:37 2018-10-31T18:34:22+03:00

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В эту среду, 31 октября, в микрорайоне "Европейский" липецкие дольщики встретились с врио губернатора Липецкой области Игорем Артамоновым. Горожане собрались во дворе дома №10 по улице Свиридова. Липчане, долгие годы ждавшие свои квартиры, наконец-то увидели, что работа на проблемных объектах возобновилась.

Липецкие дольщики встретились с Игорем АртамоновымФото: Юлия КЛЮЕВА

Так, дома №10 и№22/3 почти готовы. Строительная компания "Орелстрой" выступает на этих объектах как подрядчик. Заказчик - "Эксстроймаш". Срок сдачи квартир в этих домах запланирован на 1 квартал 2019 года. Фирма приступила к достройке 8 и 9 домов, хотя работы по смене застройщика еще ведутся, оформляются необходмые документы. Эти объекты будут сдаваться поэтапно в течение 2020 года. На 8 и 9 доме ведутся работы по кирпичной кладке. В доме №10 монтируют отопление, производятся отделочные работы, разводка электрики. В 22 доме ведутся внутренние отделочные работы - заливка стяжек, штукатурка.

Липецкие дольщики встретились с Игорем АртамоновымФото: Юлия КЛЮЕВА

- Мы ждем свою квартиру в 9 дома еще с декабря 2016 года, - рассказал "КП-Липецк" дольщик Василий. - Квартиру покупали для внучки. Сейчас она с мужем живет у меня, скоро правнуки появятся. Мы все будем рады, если эти дома действительно достроят и мы получим ключи от квартир. Но все равно тревожно, пока не сменился застройщик. Все эти юридические тонкости, их тоже надо учитывать.

Дом №10 на Европейском обещают сдать в 1 квартале 2019 года.Липецкие дольщики встретились с Игорем Артамоновым

Липецкие дольщики встретились с Игорем АртамоновымФото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане также опасаются, что им нужно будет вносить доплаты. Однако, представители строительной фирмы заверили, что этого делать не придется. Дольщики спросили у Игоря Артамонова, что будет с долгостроем на улице 50 лет НЛМК. 13 долгих лет горожане не могут дождаться своих квартир.

Липецкие дольщики встретились с Игорем АртамоновымФото: Юлия КЛЮЕВА

- Это самый сложный дом, - не скрывает врио. - И искать подходящие варианты для решения сложно. Но мы смотрим на ситуацию с оптимизмом и думаем, что эту задачу тоже сможем решить. Чтобы не допустить подобных историй, мы начнем мониторинг текущей деятельности застройщиков. Будем следить за состоянием компаний, которые строят объекты.

Напомним, что в Липецке "Орелстрой" зашел на 6 объектов. 4 дома в Европейском и 2 дома в Елецком, а именно II-2 и II-9.

Липецкие дольщики встретились с Игорем АртамоновымФото: Юлия КЛЮЕВА