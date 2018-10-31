2018-10-31T18:41:07+03:00
Общество

Петровский мост в Липецке испытают на прочность с помощью датчиков и грузовиков

СМИ и общественников провезли по главным объектам благоустройства
Лия МУРАДЬЯН
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Объезд в ЛипецкеОбъезд в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В эту среду, 31 октября, в Липецке представителей СМИ и общественности провезли по главным объектам благоустройства и показали, как изменился город с начала года. Первым пунктом стала площадь Петра Великого, которую делали все лето – там заменили плитку, фонари, убрали провода и увеличили площадку для зрителей. Присутствующие поинтересовались, а нужна ли была эта реконструкция вообще. Зам главы администрации Михаил Щербаков ответил, что ремонт был необходим, поскольку там из-за рыхлого грунта просела плитка, сгнили опоры фонарей, сами фонари были неэкономичными да и слабое освещение никуда не годилось. Еще в ближайшие годы в Липецке планируют преобразить Соборную площадь и продлить Набережную.

Объезд в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Объезд в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Но в самое ближайшее время преобразится Нижний парк, на который уйдет 15 млн. рублей, и будет достраиваться уже полюбившаяся живописная площадка липецкого Городища, которая «выросла» на месте пустыря этим летом. Вскоре ее соединят с благоустроенным Каменным Логом.

Следующим пунктом поездки стал – самый главный объект, который во всех смыслах, волнует жителей города с начала года – Петровский мост. Несмотря на все усилия мэрии, избежать транспортного коллапса утром и вечером не получилось, да и сами горожане уже устали от неудобств с закрытой переправой. Главный вопрос – успеют ли открыть до конца года? Чиновники заверили, что успеют. И если площадь Петра у блогеров под сомнением, то в необходимости этого ремонта никто не сомневался – мост находился в аварийном состоянии и откладывать уже было опасно.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы идут круглосуточно 9 месяцев. Конструкцию усилили 380 тоннами металла, 1100 т. Арматуры и сотнями болтов, каждый из которых выдерживает нагрузку в 22.5 тонны. Сейчас на мосту и подходах к нему уже уложили первый слой асфальта. Подрядчики заверили, что полотно закончат до зимних морозов, а после начнут испытывать. Для этого на шести пролетах поставят датчики и пустят грузовики. Сейчас там ставят чугунные перила и новое освещение – теперь там будет 24 фонаря, по 12 с каждой стороны.

– По нормативам на ремонт такого объекта дается 21 месяц, мы укладываемся менее чем за 12 – заметил мэр города Сергей Иванов. – При этом работы сопровождаются строжайшим контролем качества. Впрочем, вы сейчас стоите на нижнем слое асфальта. По-моему, это позволяет быть уверенным в своевременном завершении ремонта.

Объезд в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Объезд в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Также в ходе объезда журналистам показали отремонтированный участок от перекрестка М. Расковой и Бестужева до площади Мира, саму площадь, где теперь новая разметка и удобная ровная дорога. Кроме этого собравшиеся проехали через улицы Баумана, Ленина и Гагарина.

Напомним, что в следующем году город ждет не менее масштабный ремонт, в список попали 28 улиц, включая крупные магистрали.

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