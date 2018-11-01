НЛМК открывает свои двери в честь дня рождения предприятия

1 Нояб. 16:25 2018-11-01T16:28:31+03:00

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Она посвящена дню рождения предприятия - в этот день 84 года назад выпустили первый новолипецкий чугун.

За полтора часа липчане смогут посетить доменное и прокатное производства, а также декоративный экологический уголок «Лебединое озеро».

Жители и гости города могут выбрать для посещения комбината удобное для себя время в 10-00 или 14-00. От комбинатоуправления НЛМК (пл. Металлургов,2) будут отъезжать экскурсионные автобусы. На экскурсию допускаются дети не моложе 12 лет в сопровождении родителей.

Чтобы записаться на конкретный заезд, необходимо связаться по телефонам 441-858 (Раевский Вадим) и 444-074 (Талалуева Анастасия) или отправить сообщения на адреса электронной почты (raevskiy_vy@nlmk.com; talalueva_av@nlmk.com). В электронном письме необходимо указать фамилию, имя, отчество, возраст, контактный телефон.

Всем записавшимся необходимо подойти за полчаса до начала экскурсии. Гостям выдадут спецодежду и средства индивидуальной защиты, проведут инструктаж по соблюдению правил безопасности на производстве. При посещении предприятия крайне необходимо иметь закрытую обувь без каблуков.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК