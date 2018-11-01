2018-11-01T16:28:31+03:00
Общество

НЛМК открывает свои двери в честь дня рождения предприятия

НЛМК приглашает липчан 7 ноября на экскурсию по производственным объектам
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Она посвящена дню рождения предприятия - в этот день 84 года назад выпустили первый новолипецкий чугун.

За полтора часа липчане смогут посетить доменное и прокатное производства, а также декоративный экологический уголок «Лебединое озеро».

Жители и гости города могут выбрать для посещения комбината удобное для себя время в 10-00 или 14-00. От комбинатоуправления НЛМК (пл. Металлургов,2) будут отъезжать экскурсионные автобусы. На экскурсию допускаются дети не моложе 12 лет в сопровождении родителей.

Чтобы записаться на конкретный заезд, необходимо связаться по телефонам 441-858 (Раевский Вадим) и 444-074 (Талалуева Анастасия) или отправить сообщения на адреса электронной почты (raevskiy_vy@nlmk.com; talalueva_av@nlmk.com). В электронном письме необходимо указать фамилию, имя, отчество, возраст, контактный телефон.

Всем записавшимся необходимо подойти за полчаса до начала экскурсии. Гостям выдадут спецодежду и средства индивидуальной защиты, проведут инструктаж по соблюдению правил безопасности на производстве. При посещении предприятия крайне необходимо иметь закрытую обувь без каблуков.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В пятницу в Липецке сухо и до +9 градусов
В пятницу на 26 улицах Липецка отключат свет, на 16 - воду
Неадекватного наркомана на станции Липецк поймала железнодорожная полиция
Игорь Артамонов провел заседание областной антитеррористической комиссии
Липчанин получил 17.5 лет за убийство двух женщин, которые позвали его выпить
Телефонные мошенники в Липецке теперь представляются врачами
В Липецке на поводке выгуливают лису
Дорогу посыпали песком сразу после массового ДТП с 8 пострадавшими в Липецке
Чиновники ждут от липчан предложений, куда потратить деньги
В заповедном лесу между Липецком и Воронежем три дня искали ушедшую за грибами женщину
Липецкий полицейский борется за звание самого народного участкового России
На Соборной площади в Липецке хотят уложить брусчатку
В Ельце водитель легковушки выехал на встречку и чуть не сбил пешехода
Автолюбители встали в пробке на Петровском мосту в Липецке
Банк УРАЛСИБ получил награду за динамику роста кредитования малого и среднего бизнеса
В Липецке водитель «Тойоты» сбил женщину и сбежал, бросив ее на дороге
В Липецкой области поймали троих подростков за угоны мотоцикла и «ВАЗа»
Мошенники под видом покупателей выманили у липецкой пенсионерки 145 тыс. рублей
В ДТП с двумя грузовиками под Липецком пострадал человек
В Липецке у трех нелегальных торговцев забрали 88 банок красной икры