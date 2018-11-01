Липецкэнерго приглашает детей принять участие в конкурсе «Электрознания и призомания»
Менее чем за месяц к участию в соревновании присоединились более 700 ребят и педагогов из десятков учебных заведений.
Стартовал конкурс «Электрознания и призомания». Все желающие от 5 до 18 лет могут проявить себя в трех номинациях:
- «Эрудиция» - тематический кроссворд с кодовой фразой;
- «Классный электропатруль» - авторский проект по электробезопасности, реализованный классом;
- «Творчество» - авторские загадки, ребусы, стихи и т.д.
При этом каждый участник в возрасте от 5 до 18 лет может подать заявку сразу в три номинации, претендуя на три приза одновременно.
Отдельная номинация «Педагог» предложена учителям и воспитателям.
Здесь побеждает тот, кто представит больше всего анкет от своих учеников.
Энергетики разыгрывают 33 приза и 30 сувенирных наборов. Конкурс продлится до первого марта 2019 года. Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте ПАО «МРСК Центра»: https://www.mrsk-1.ru/about/projects/elektroznaniya_i_prizomaniya/ и в группе ВКонтакте: https://vk.com/zdesbezopasno
Межрегиональный интернет-конкурс является частью программы профилактики электротравматизма сторонних лиц, которая ежегодно реализуется на территории присутствия энергокомпании. Она включает в себя мероприятия технического характера: вынос линий электропередачи с территорий учебных заведений, ежедневный осмотр энергообъектов на предмет целостности ограждений и запирающих устройств, проверку наличия предупреждающих знаков и плакатов на электросетевых объектах. Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья убеждены, комплексный подход к профилактике электротравматизма позволяет повысить результативность работы в данном направлении в разы.
реклама Фото предоставлено пресс-службой Липецкэнерго