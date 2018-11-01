2018-11-01T10:28:25+03:00
Экономика

Липецкэнерго приглашает детей принять участие в конкурсе «Электрознания и призомания»

Межрегиональный интернет-конкурс среди детей и подростков на знание правил электробезопасности проходит в регионах операционной ответственности ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
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Менее чем за месяц к участию в соревновании присоединились более 700 ребят и педагогов из десятков учебных заведений.

Стартовал конкурс «Электрознания и призомания». Все желающие от 5 до 18 лет могут проявить себя в трех номинациях:

- «Эрудиция» - тематический кроссворд с кодовой фразой;

- «Классный электропатруль» - авторский проект по электробезопасности, реализованный классом;

- «Творчество» - авторские загадки, ребусы, стихи и т.д.

При этом каждый участник в возрасте от 5 до 18 лет может подать заявку сразу в три номинации, претендуя на три приза одновременно.

Отдельная номинация «Педагог» предложена учителям и воспитателям.

Здесь побеждает тот, кто представит больше всего анкет от своих учеников.

Энергетики разыгрывают 33 приза и 30 сувенирных наборов. Конкурс продлится до первого марта 2019 года. Подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте ПАО «МРСК Центра»: https://www.mrsk-1.ru/about/projects/elektroznaniya_i_prizomaniya/ и в группе ВКонтакте: https://vk.com/zdesbezopasno

Межрегиональный интернет-конкурс является частью программы профилактики электротравматизма сторонних лиц, которая ежегодно реализуется на территории присутствия энергокомпании. Она включает в себя мероприятия технического характера: вынос линий электропередачи с территорий учебных заведений, ежедневный осмотр энергообъектов на предмет целостности ограждений и запирающих устройств, проверку наличия предупреждающих знаков и плакатов на электросетевых объектах. Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья убеждены, комплексный подход к профилактике электротравматизма позволяет повысить результативность работы в данном направлении в разы.

реклама Фото предоставлено пресс-службой Липецкэнерго

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