Игорь Артамонов провел заседание областной антитеррористической комиссии

1 Нояб. 16:30 2018-11-01T16:33:42+03:00

В регионе будут приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан

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Под председательством временно исполняющего обязанности главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова сегодня прошло заседание региональной антитеррористической комиссии, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

В преддверии ноябрьских и новогодних праздников Игорь Артамонов поручил усилить антитеррористическую защищенность и общественную безопасность. «Особое внимание еще раз прошу уделить школам, детским садам, другим образовательным организациям», - подчеркнул Игорь Артамонов.

На заседании рассмотрены вопросы профилактики экстремизма и терроризма на территории области. Выработан комплекс дополнительных мер организационного и административно-правового характера по противодействию террористическим и экстремистским угрозам. Акцент сделан на защищённости мест массового пребывания людей, объектов ТЭК, транспортной инфраструктуры.

Руководителям органов исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранительных и силовых структур поручено подготовить и реализовать предупредительно-профилактические мероприятия для своевременного реагирования на складывающуюся оперативную обстановку.

Фото: сайт администрации Липецкой области.