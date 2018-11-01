Игорь Артамонов провел заседание областной антитеррористической комиссии
Под председательством временно исполняющего обязанности главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова сегодня прошло заседание региональной антитеррористической комиссии, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.
В преддверии ноябрьских и новогодних праздников Игорь Артамонов поручил усилить антитеррористическую защищенность и общественную безопасность. «Особое внимание еще раз прошу уделить школам, детским садам, другим образовательным организациям», - подчеркнул Игорь Артамонов.
На заседании рассмотрены вопросы профилактики экстремизма и терроризма на территории области. Выработан комплекс дополнительных мер организационного и административно-правового характера по противодействию террористическим и экстремистским угрозам. Акцент сделан на защищённости мест массового пребывания людей, объектов ТЭК, транспортной инфраструктуры.
Руководителям органов исполнительной власти, местного самоуправления, правоохранительных и силовых структур поручено подготовить и реализовать предупредительно-профилактические мероприятия для своевременного реагирования на складывающуюся оперативную обстановку.
Фото: сайт администрации Липецкой области.