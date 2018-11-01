Зимой дороги в Липецке посыпят пескосоляной смесью и солью

1 Нояб. 18:50 2018-11-01T18:58:02+03:00

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Этой зимой на улицы города выйдут 105 единиц спецтехники управления благоустройства Липецка. Из них 40 снегоочистителей на базе трактора, 2 роторных снегоочистителя, 15 снегопогрузчиков, 3 экскаватора-погрузчика. Для особо сложных случаев – 6 автогрейдеров. 39 пескоразбрасывателей сделать дороги областного центра более безопасными.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сотрудники структурного подразделения будут работать на площади свыше 4 млн. м2. 3 млн. м2 – это автомобильные дороги. Насчитывается 422 улицы частного сектора. Около 267 тыс. м2 остановок и пешеходных зон будут убирать вручную. Также будут чистить внутриквартальные, местные проезды и тротуары.

30 тыс. тонн пескосоляной смеси и 2,5 тыс. тонн чистой соли заготовлено для обработки проезжих частей и тротуаров. Напомним, в январе-марте этого года реагентами и солью обработали 465 тыс. м2 липецких дорог. Этой зимой зону обработки планируется увеличить на 180 тыс. м2.