2018-11-02T14:12:58+03:00
Общество

Игорь Артамонов осмотрел спорткомплекс «Воргол» в Елецком районе

В поселке Ключ Жизни врио главы региона сыграл в мини-футбол с местной командой и забил гол
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Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс «Воргол» в поселке Ключ Жизни Елецкого района, - сообщает пресс-служба администрации региона. На пяти уровнях современного спортивного объекта расположены бассейн с шестью дорожками, большие игровой и спортивный залы, а также специально оборудованные помещения для борьбы и фитнеса. Есть даже фреш-бар с освежающими безалкогольными напитками.

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Общая площадь спорткомплекса составляет 6000 квадратных метров, рассчитан «Воргол» на посещение 2000 человек в сутки. Заниматься физкультурой и другими формами активного досуга здесь могут жители самого разного возраста – и дети, и бабушки. На выбор любой из 12 предлагаемых видов спорта. Таких, например, как баскетбол, плавание, легкая атлетика, настольный теннис, бадминтон, дзюдо, каратэ. Игорь Артамонов сыграл с местной командой в мини-футбол и забил гол.

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«Востребованность – одна из главных характеристик для таких прекрасных спортивных объектов, – высказал свое мнение журналистам врио руководителя региона. – Сегодня здесь много посетителей, и это хорошо. Значит, здоровый образ жизни – в числе приоритетов у местных жителей».

После осмотра спорткомплекса Игорь Артамонов вручил главе Елецкого района Олегу Семенихину Почетную грамоту за успешную реализацию в муниципалитете долгосрочного приоритетного проекта «Здоровый регион».

Фото: сайт администрации Липецкой области.

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