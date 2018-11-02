Повышение зарплат жителей области Игорь Артамонов назвал одной из главных задач

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-02T14:09:59+03:00

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Заработную плату работников агрофирм и сельскохозяйственных предприятий региона временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов берет под личный контроль. Об этом он заявил во время посещения Елецкого района.

"Вместе с курирующим эту сферу заместителем мы проанализируем уровень зарплат в отрасли. Заработки у инвесторов, которые стремятся в наш регион, существенно превышают те, что получают люди на уже работающих сельхозпредприятиях. Одни платят 25 тысяч, а другие 50-60 тысяч. Этим вопросом мы начнем заниматься уже на следующей неделе", - заявил Игорь Артамонов.

Фото: сайт администрации Липецкой области.