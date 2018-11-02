Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья приведены в повышенную готовность для работы в праздничные и выходные дни

СЕГОДНЯ 14:15 2018-11-02T14:14:51+03:00

Специалисты ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в преддверии Дня народного единства усилили контроль за работой объектов электросетевого комплекса в регионах своей деятельности (20 субъектов РФ)

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Энергетиками проверено техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников электроснабжения (РИСЭ). На энергообъектах усилены пожарная и контртеррористическая безопасность. Отработана четкая схема оповещения и вызова оперативного и ремонтного персонала. Налажено эффективное взаимодействие с правоохранительными органами, едиными дежурно-диспетчерскими службам, МЧС и территориальными сетевыми организациями

На весь период праздничных и выходных дней в МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья будет организовано круглосуточное дежурство ответственных руководителей исполнительного аппарата, филиалов и производственных отделений компании, специалистов диспетчерских и технических служб, дежурных подстанций, а также оперативных и ремонтных бригад, укомплектованных всеми необходимыми средствами и спецтехникой. Для предотвращения случаев отключения потребителей в этот период будет поддерживаться наиболее надежная схема электроснабжения. Все виды работ на действующем оборудовании электросетевых объектов будут приостановлены.

В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья могут быть привлечены 2817 аварийно-восстановительных и оперативно-выездных бригад в составе более 14 тысяч человек и свыше 5 тысяч единиц автомобильной и специальной техники, а также силы и средства подрядных организаций. Также в распоряжении энергетиков находятся около полутора тысяч резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью порядка 49 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам регионов.

Контакт-центры энергокомпаний в круглосуточном режиме готовы принимать звонки от граждан по номерам: 8-800-50-50-115 (МРСК Центра) и 8-800-100-33-00 (МРСК Центра и Приволжья). Потребители МРСК Центра и Приволжья также могут направлять сообщения на номер +7 (920) 05-05-777 через приложения WhatsApp и Viber.

Реклама Фото предоставлено пресс-службой Липецкэнерго