Приставы помогли липчанке снизить проценты по долгам в микрозайме

СЕГОДНЯ 17:00 2018-11-02T17:56:32+03:00

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В тяжелое положение попала семья из Усмани Липецкой области. Несколько лет назад пенсионерка Валентина и ее дочь взяли кредит в банке на 200 тысяч рублей. Женщины добросовестно выплачивали долг. Семья не богатая. Вдвоем воспитывают ребенка. Живут на пенсию Валентины и небольшую зарплату ее дочери.

Так получилось, что женщины попали в трудную жизненную ситуацию. Внучку нужно было собирать в 1 класс, в доме начала ломаться бытовая техника. Чтобы закрыть кредит в банке, женщины решили снова взять в долг. Они обратились в микрофинансовые организации. Несколько раз брали небольшие суммы - по 10, 15 тысяч рублей. Уверенные, что смогут вернуть деньги, женщины и не догадывались, что только усугубляют ситуацию.

«НАМ ВСЕ РАВНО! В ЗУБАХ ПРИНЕСЕТЕ»

- Все сложилось не в нашу пользу, - рассказала «КП-Липецк» Валентина. – Дочь – мать-одиночка. Я инвалид 2 группы. Сломался холодильник, телевизор. Чтобы перекрыть кредиты в банке, пошли в микрозаймы. Тут-то все и началось. Застряли по коммунальным платежам, не стало хватать денег на жизнь, не говоря уже о том, чтобы закрывать кредиты.

Женщины еле сводили концы с концами. Помощи просить было не у кого. Валентина призналась, что порой утром даже не хотелось открывать глаза, ничего вокруг не радовало. Осознав, что полностью погрязли в долгах, женщины отчаялись. У пенсионерки ухудшилось здоровье. Дошло даже до того, что женщина попала в больницу. Но кредиторы не знали жалости. «Нам все равно! в зубах принесете», - сказали пожилой женщине в одной из организаций, где она попросила дать ей отсрочку по кредиту. Валентине жестко ответили, либо она сразу отдает 16 тысяч рублей, либо на эту сумму начислят проценты.

ЗА ПОМОЩЬЮ К ПРИСТАВАМ

- По дороге на работу дочка встретила знакомую, - вспоминает пенсионерка. – Разговорились, дочка рассказала о долгах. Та ей ответила, что надо обратиться в суд и к судебным приставам. Они смогут уменьшить процент от удержания с дохода, чтобы брали не 50%, а меньше. Мы так и сделали. Смогли отбить несколько микрозаймов. Был случай, когда на суде выяснилось, что в одной организации микрозаймов мы не закрыли 4 тысячи рублей. В итоге на них накрутили аж 190 тысяч! Но судья сняла эти проценты, оставила символическую сумму, с который мы рассчитались.

Валентина призналась, что сначала они очень боялись судебных приставов. Но напрасно. После решения суда исполнительный лист передали на исполнение приставам. Тогда Валентина пошла в Управление на прием к начальнику отдела, рассказала о своей ситуации. Пенсионерке ответили, что можно уменьшить процент взыскания.

ДОЛГ ВЫПЛАЧИВАТЬ ПРИДЕТСЯ, НО С МЕНЬШЕЙ СУММОЙ ВЗЫСКАНИЯ

В Управлении Федеральной службы судебных приставов в отношении Валентины находятся 7 исполнительных производств на сумму 328 тысяч рублей. На ее дочь – 6 производств на 106,5 тысяч рублей. И хотя выплачивать суммы женщинам все равно придется, теперь они могут делать это без ущерба для себя.

- После решения суда должник может обратиться в Управление судебных приставов и написать заявление с просьбой уменьшить сумму взыскания, - объяснила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области Светлана Безбородова. –При этом он должен доказать, что находится в тяжелом материальном положении. Например, принести справку от врача, что ему выписали дорогостоящие лекарства, которые придется покупать ежемесячно. Либо что зарплата ниже прожиточного минимума. Тогда мы сможем уменьшить процент взыскания. По закону, от суммы заработка можно удерживать 50%. В ситуации с Валентиной, мы уменьшили сумму взыскания до 30% от пенсии. А у ее дочери до 20% от заработка.

В Управлении подчеркнули, что в подобных случаях всегда следует обращаться к судебным приставам. Коллекторы не войдут в ситуацию должника, а еще больше накрутят проценты. Да и не секрет, что частенько коллекторы прибегают к жестким мерам, чтобы заставить человека платить. Звонки, сообщения и другие варианты психологического воздействия просто ломают людей и доводят до отчаяния.

К счастью, Валентине и ее семье приставы помогли найти выход в непростой ситуации. Конечно, проблема не решится молниеносно. Но суммы уже уменьшаются. У женщин есть деньги, чтобы жить, одевать и кормить ребенка. А главное, они уже не боятся остаться ни с чем.

- Прежде, чем оформить кредит я 100 раз подумаю! – повторяет Валентина. - Лучше где-то перетерпеть, нежели в такое еще раз попасть. Я все здоровье потеряла за это время. Проблемы еще есть, но мы обязательно их решим.