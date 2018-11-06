Программа НЛМК «Стальное дерево» помогла возродить сельский источник

СЕГОДНЯ 11:50 2018-11-06T12:04:07+03:00

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Его реализовали в рамках грантовой программы НЛМК «Стальное дерево» при поддержке социального партнера комбината – благотворительного фонда «Милосердие».

Источник в селе Крутые Хутора известен с 1857 года. На этом месте сделали колодец, откуда постоянно брали самую вкусную и чистую в селе воду. Пять лет назад им практически перестали пользоваться, что привело к засорению родника.

Инициатор восстановления источника - жительница села Татьяна Четверткова получила грант от фонда «Милосердие». Ее поддержали односельчане, прихожане церкви, администрация села. Работы заняли два месяца. В честь завершения проекта вокруг источника пошел крестный ход. Теперь в планах сельских активистов - создать около источника рекреационную зону и купель.

«Программа «Стальное дерево» рассчитана на активных и неравнодушных. Таким людям она дает реальную возможность сделать мир вокруг себя лучше. Проект в селе Крутые Хутора – это не только восстановление самого источника и организация места для прогулок и отдыха. Уверена, что вовлечение жителей села в общее дело поможет воспитанию у молодежи активной социальной позиции и экологической культуры, - прокомментировала директор благотворительного фонда НЛМК «Милосердие» Евгения Донских.

Грантовая программа «Стальное дерево» стартовала в 2017 году. Она позволила сотрудникам Новолипецкого комбината при финансовой поддержке социального партнера - благотворительного фонда «Милосердие» и методической помощи специалистов компании реализовать 11 собственных идей - общественно полезных природоохранных инициатив. С 2018 года программа открыта для жителей Липецка и Липецкой области, общественных экологических организаций, а также для двух других регионов присутствия Группы НЛМК - Старого Оскола (Белгородский край), где находится Стойленский ГОК, и Заринска (Алтайский край), где расположено предприятие Алтай-Кокс.

Уже сейчас завершилась работа над другими проектами «Стального дерева». Среди них - очистка от мусора Студеновского карьера и оборудование трассы для тренировок по маунтинбайку - езде на горных велосипедах, очистка русла реки Воронеж, обновление сквера в 11 микрорайоне, посадка деревьев в городских парках и другие.

В этом году грантовая программа «Стальное дерево» стала победителем международного конкурса «Экологическая культура. Мир и согласие», который проводит неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского. Она победила в номинации «Социальные инициативы, направленные на развитие экологической культуры».

Автор Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

Фото: пресс-служба НЛМК.