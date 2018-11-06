2018-11-06T12:17:40+03:00
Общество

Гендиректор ЛКФ «Roshen» подтвердил, что с предприятия вывозили оборудование и запчасти

Под арестом в Липецке находятся производственные здания и земельные участки, но не техника
Юлия КЛЮЕВА
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С липецкой фабрики действительно вывозили оборудованиеС липецкой фабрики действительно вывозили оборудованиеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В минувшие выходные украинские СМИ заявили о том, что липецкая фабрика «Roshen» лишилась оборудования. По данным телеканала 1+1, в январе этого года Петр Порошенко тайно вывез оттуда технику стоимостью 10 миллионов гривен, то есть более 23 миллионов рублей. Вывозились аппараты для производства конфет, упаковывающих машин и запчасти к ним.

Ситуацию прокомментировал генеральный директор АО ЛКФ «Roshen» Олег Казаков. Он подтвердил, что оборудование действительно вывозили. И добавил, что никакого секрета в этом нет.

- С фабрики вывезли несколько отдельных единиц оборудования, определенные запчасти, - рассказал «КП-Липецк» Олег Казаков. – Мы ни от кого эту информацию не скрывали. Под арестом находятся основные производственные здания и земельные участки, но не оборудование. Его вывозили периодически. Что-то в 2016, что-то в 2017 году. Точные объемы не помню. Может 2 машины в 2016, полмашины запчастей в 2017 году. Но чтобы тайно вывозили, такого не было. Так преподнесли информацию. Предвыборная кампания на Украине началась.

К слову, кондитерская фабрика в Липецке постоянно становится объектом внимания украинских журналистов и политиков. Последние несколько раз пытались доказать, что предприятие работает, хотя фабрику полностью законсервировали 20 июня 2017 года. Весной этого года соучредитель Центра исследования коррупции Дрю Салливан утверждал, что Порошенко тайно ведет бизнес в России. В сентябре бывший народный депутат Украины Андрей Артеменко заявил в эфире телеканала, что липецкая фабрика производит торты для США. Эту информацию опроверг Олег Казаков. А в октябре жители Крыма обнаружили на полках магазинов конфеты липецкого «Roshen». Выяснилось, что сладости просрочены.

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