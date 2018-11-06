Сергей Кадакин возглавит объединенный бизнес ВТБ в Липецкой области

6 Нояб. 16:30 2018-11-06T16:32:43+03:00

Сергей Кадакин с 1 января 2019 г. будет назначен управляющим ВТБ в Липецкой области в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей. На своем посту он будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе

Изменить размер текста: A A

Создание объединенной региональной сети - очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.

Сергей Кадакин родился в Липецке. Окончил Липецкий государственный технический университет, а также Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит». В банковском секторе — с 2003 года. В Группе ВТБ с 2005 года, прошел путь от ведущего специалиста клиентского отдела до управляющего филиалом в г. Липецке.

Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Сергей Кадакин обладает большим опытом, что позволит ВТБ под его руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.