2018-11-06T16:32:43+03:00
Экономика

Сергей Кадакин возглавит объединенный бизнес ВТБ в Липецкой области

Сергей Кадакин с 1 января 2019 г. будет назначен управляющим ВТБ в Липецкой области в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сетей. На своем посту он будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Создание объединенной региональной сети - очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.

Сергей Кадакин родился в Липецке. Окончил Липецкий государственный технический университет, а также Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит». В банковском секторе — с 2003 года. В Группе ВТБ с 2005 года, прошел путь от ведущего специалиста клиентского отдела до управляющего филиалом в г. Липецке.

Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Сергей Кадакин обладает большим опытом, что позволит ВТБ под его руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экономическое положение страны вовсе не такое, как рассказывает нам правительство
Правительственные чиновники время от времени рапортуют об отдельных успехах в борьбе с отдельными недостатками в нашей экономике. Но чем чаще они рапортуют, тем больше сомнений в успехах. Почему картина реальной жизни и статистика все больше расходятся?
Профессиональное образование: превратить человеческий потенциал в человеческий капитал
Какие профессии и компетенции будут нужны экономике в ближайшие годы и какие изменения надо провести в системе профобразования, в интервью «КП» рассказала директор департамента кадрового обеспечения промышленного роста Агентства стратегических инициатив
Новости 24
Для липчан заработал сайт Игоря Артамонова
В среду утром в Липецке туман, а днем до +9 градусов
В Липецк на 4 дня привезут мощи святителя Луки Крымского
Михаил Щербаков стал первым вице-мэром Липецка
В среду жители 17 улиц Липецка останутся без света, 6 - без воды
В Липецке многодетную мать осудили за пьяную поножовщину с подругой-наркоманкой
Липецкие силовики ходили в ночную разведку с тепловизором
Под Липецком водолазы второй день ищут утонувшего в «Приоре» подростка
Липчане взяли 4 золотых медали на чемпионате ЦФО по рукопашному бою
Липчанка просит построить детский сад возле остановки «Быханов сад»
Директор МУП «Липецкпассажиртранс» стал вице-мэром администрации Липецка
Под Липецком очередной садист резал и бил любовницу, пока та не скончалась
Победитель «Большой игры» Банка УРАЛСИБ получил суперприз в 300 000 рублей
В Липецке 4 отделения МЧС тушили пожар на улице Терешковой
За 4 дня на дорогах Липецкой области погибли 5 человек
Игорь Артамонов: «Местные производители получат государственную поддержку»
В Липецке волонтеры нашли родных бабушки, которая потеряла память
Ночью под Липецком сгорела машина
В Липецкой области их храма украли латунную люстру
Под Липецком «Приора» упала с моста в реку Дон
Под Липецком столкнулись легковушка и грузовик: есть пострадавшие
Новый глава Липецкой области заработал за год более 130 млн рублей
Скандал вокруг липецкой фабрики "Roshen": Петр Порошенко тайно вывез оборудование
После праздников в Липецке отключат холодную воду и свет
В Липецке загорелся завод "Свободный Сокол" и садовый домик
Актеров Липецкого драматического театра на Соколе не хотели отпускать со сцены
В ночь на субботу в Липецке до 2 градусов мороза, а днем дождь и +10