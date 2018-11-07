НЛМК повышает престиж рабочих профессий в России

СЕГОДНЯ 16:40 2018-11-07T16:41:09+03:00

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Эти масштабные соревнования нацелены на повышение престижа рабочих профессий и качества профессионального образования в России.

Чемпионат пройдет 6 - 10 ноября в Липецке. В соревнованиях участвуют рабочие промышленных предприятий, студенты профессиональных образовательных учреждений, базовых учебных заведений НЛМК.

НЛМК оказал финансовую поддержу для приобретения инструмента и инвентаря, подключения оборудования и подготовки площадок чемпионата. Кроме этого специалисты предприятия выступили экспертами по трем из 34 компетенций соревнований: мехатроника, мобильная роботехника и изготовление прототипов. Призеры чемпионата получат от НЛМК памятные сувениры.

В рамках чемпионата состоится пленарное заседание на тему «Кадровая стратегия Липецкой области» с участием руководства региона. В его работе примет участие директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук.

«Поддержка НЛМК чемпионата WorldSkills Russia способствует повышению авторитета квалифицированных специалистов, которые востребованы современным высокотехнологичным производством. Сотрудничество НЛМК и движения WorldSkills Russia направлено на развитие кадрового потенциала компании и отрасли в целом. Наша совместная работа помогает развивать инновационные образовательные технологии в базовых учебных заведениях НЛМК и создавать все необходимые условия для мобильности молодых кадров», - сообщила директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук.

Worldskills — международное некоммерческое движение, которое нацелено на повышение престижа рабочих профессий и содействие развитию профессионального образования во всем мире.Чемпионаты WorldSkills проходят каждые два года в различных странах. В них участвуют молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей в возрасте до 22 лет, а также известные профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники в качестве экспертов по оценке заданий. Конкурсанты отбираются на региональных профессиональных чемпионатах в 75 странах-членах WorldSkills. Они демонстрируют свои технические способности, индивидуальные и коллективные качества в процессе решения задач, которые максимально приближены к реальным.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.