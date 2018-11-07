2018-11-07T10:07:43+03:00
Общество

Игорь Артамонов встретился с работниками сферы здравоохранения Липецкой области

В разговоре с врио главы региона сегодня участвовали медики из всех городов и районов
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Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился с работниками региональной системы здравоохранения, которые трудятся в поликлиниках и больницах, - сообщает пресс-служба областной администрации. Обсуждались самые актуальные проблемы в сфере медицины, выявленные в ходе опроса общественного мнения. Наибольшее недовольство граждан вызывают очереди в поликлиниках, долгое время ожидания «скорой», нехватка узких специалистов.

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Встреча прошла в большом зале областного управления здравоохранения, где собрались более 200 человек. В режиме видеоконференцсвязи в разговоре участвовали медики из городов и районов. Говорили не только о том, что вызывает нарекания жителей, но и о глобальных проблемах. Игорь Артамонов обеспокоен растущей смертностью населения в районах, причем среди трудоспособного населения. Еще одна проблема – нехватка медицинских специалистов в сельской местности. Учреждениям здравоохранения, работающим в районах, требуется порядка 500 специалистов. По словам Игоря Артамонова, каждую из этих проблем необходимо тщательно проанализировать и найти оптимальное решение.

Говоря о решении первоочередных задач, врио главы региона сказал об увеличении инвестиций в отрасль, в частности для привлечения молодых врачей в сельскую местность. «У нас в целом около 500 вакансий, а это очень много, - отметил Игорь Артамонов. - Будем еще разбираться в причинах, но уже есть предложения для выхода из трудной ситуации». Он добавил, что особое внимание будет уделяться повышению квалификации врачей и обучению передовым методам управления в сфере здравоохранения.

После встречи с врачами врио руководителя региона посетил Липецкую областную клиническую больницу, перинатальный центр и областную детскую больницу. Эти учреждения здравоохранения считаются лучшими в регионе.

«Если все больницы области были бы такими же, у нас не было бы никаких проблем, - сказал Игорь Артамонов. – Понятно, что здесь используется лучшее оборудование и работают самые профессиональные кадры. Для изучения полной картины мне необходимо посетить и другие больницы и понять, можно ли поднять их на уровень, который мы увидели здесь».

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Осматривая учреждения, Игорь Артамонов интересовался медицинским оборудованием, квалификацией персонала и использованием технологий бережливого производства. На последнее он неоднократно обращал внимание журналистов. Новые методы управления способны решить большое число волнующих липчан проблем.

В выписной комнате перинатального центра Игорь Артамонов встретился с семьей Степановых. Несколько дней назад у Ирины и Дмитрия родилась дочь Кристина. Врио главы Липецкой области поинтересовался у молодой мамы, как она оценила условия и качество ухода в роддоме. И получил только положительные отзывы. Молодым родителям Игорь Артамонов пожелал всего наилучшего.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

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