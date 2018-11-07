2018-11-07T12:44:19+03:00
Общество

В Липецке из 45 сирот 44 устроены в семьи

58 липецких семей хотят усыновить малышей
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке становится все меньше сиротВ Липецке становится все меньше сиротФото: Архив "КП"
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В администрации Липецка прошло оперативное совещание, на котором присутствовала начальник управления опеки (попечительства) и охраны прав детства Ольга Селезнева. По ее словам, в областном центре дети реже остаются без родителей. Также увеличилось количество желающих стать усыновителями.

За 9 месяцев этого года из 45 сирот 44 уже устроены в семьи. По состоянию на 1 октября на учете состоит 58 семей. Эти пары являются кандидатами в усыновители. За тот же период 2017 года желающих взять в семью сироту оказалось на 33% меньше.

С начала года проведено около 2,4 тысяч проверок условий содержания подопечных и усыновленных. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 5 опекунов отстранены от исполнения своих обязанностей. В 33 случаях подопечные добровольно сменили своих опекунов.

Рассмотрено 450 гражданских дел с участием органа опеки Липецка. В суды направлены 451 акт и 227 заключений по заявленным спорам. 20 раз орган опеки выступал в качестве истца. 62 липчан лишили родительских прав в отношении 69 детей. 4 родителей восстановили в правах.

На учете в управлении 2090 граждан, проживающих в семьях опекунов и усыновителей. В сравнении с прошлым годом этот показатель уменьшился на 3,5%.

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