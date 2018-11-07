2018-11-07T13:47:55+03:00
Экономика

Энергетики получили новую спецтехнику

Трассы линий электропередачи теперь будут расчищать с помощью современных мульчеров
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Первая партия новой техники поступила в филиал ПАО «МРСК Центра» - Липецкэнерго. Двенадцать автомобилей УАЗ получат оперативно выездные бригады районов электрический сетей и служба подситанций. Кроме того, два трактора с импортным мульчерным оборудованием уже через несколько дней начнут расчищать просеки от зарослей и кустарников вдоль линий электропередачи. Твердосплавные резцы срезают и измельчают древесину до 25 сантиметров в диаметре на скорости пять километров в час.

- Новые мульчеры имеют высокую производительность и позволяют добиться идеального результата для расширения просек. Это в свою очередь поможет избежать падения деревьев на воздушные линии и перебоев в электроснабжении. Расчистку трасс воздушных линий мы ведем постоянно, теперь это делать будет проще и быстрее, - сообщил исполняющий обязанности руководителя службы механизации и транспорта филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Владимир Ирхин.

До конца этого года Липецкэнерго планирует приобрести ещё 183 единицы спецтехники. В их числе бригадные автомобили, передвижные автомастерские, автовышки. Таким образом районы электрических сетей Липецкой области будут обеспечены техникой для оперативного устранения нештатных ситуаций и строительства новых линий электропередачи.

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