2018-11-07T15:57:19+03:00
Общество

III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) стартовал в Липецкой области

Торжественная церемония открытия прошла в ЛГТУ
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«Молодые профессионалы» – это самый престижный чемпионат профессий, позволяющий продемонстрировать своё мастерство, стать лучшим в регионе, в России, в мире. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, свыше 200 студентов профессиональных образовательных организаций и юниоров Липецкой, Воронежской и Брянской областей будут соревноваться по 34 компетенциям. Это инженерный дизайн CAD, графический дизайн, предпринимательство, малярные и декоративные работы, сухое строительство и штукатурные работы, прототипирование, мобильная робототехника, веб-дизайн и разработка, а также преподавание в младших классах. Оценивать работу участников конкурсных состязаний будут более 350 экспертов. В насыщенной программе чемпионата - деловые встречи, панельные дискуссии, проектно-аналитические сессии. Они будут интересны широкой общественности, представителям органов власти и бизнеса. Закрытие чемпионата и подведение итогов состоится 10 ноября в ЛГТУ.

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В середине октября временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов встречался с участниками движения WorldSkills. Среди них были студенты индустриально-строительного колледжа Владимир Бабошкин, ставший лучшим в Европе по компетенции «Сварочные технологии», и Тимофей Кириченко, занявший третье место в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Малярные и декоративные работы». Игоря Артамонов вручил ребятам и их наставникам награды. «Рабочие профессии сегодня востребованы, но мы должны сделать все возможное, чтобы в регионе была конкурентоспособная рабочая молодежь, а наград на конкурсах профессионального мастерства становилось все больше. Для этого важно развивать материально-техническую базу образовательных учреждений и повышать уровень квалификации педагогов», - подчеркнул Игорь Артамонов.

Липецкая область вступила в движение в январе 2016 года. Сейчас сформирован оргкомитет для организации и проведения региональных чемпионатов по стандартам «Ворлдскиллс». На базе Липецкого индустриально-строительного колледжа работает Региональный координационный центр, еще в семи профессиональных образовательных организациях созданы специализированные центры компетенций.

Фото: сай1т администрации Липецкой области.

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