Липецкэнерго завершает выполнение важного этапа тверских учений

СЕГОДНЯ 11:20 2018-11-08T11:21:45+03:00

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На сегодняшний день бригады филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» привели в порядок 267 гектар трасс линий электропередачи. При этом задача по Калининскому району 330 гектаров. Уже на следующей неделе часть группировка приступит к работе в Конаковском РЭС. Параллельно идет выявление аварийных дефектов на линиях 10 кВ.

Сегодня работу бригад Липецкэнерго курирует заместитель главного инженера по управлению производственными активами и развитию Эдгар Кусиньш. Он работал в штабе учений в Дагестане и, как говорит, в Твери энергетикам даже погода помогает - ни морозов, ни дождей:

- Уверен, чем масштабней задача, тем четче её выполнение. Все в Твери организовано грамотно, все условия для работы созданы, техникой бригады обеспечены. В результате работа идет слаженно, работаем с опережением графика. Нет сомнений - порядок наведем, - говорит руководитель липецкой группировки.

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Фото предоставлено пресс-службой Липецкэнерго