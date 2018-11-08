В Липецкой области отвечают за качество

СЕГОДНЯ 13:20 2018-11-08T13:21:09+03:00

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Приобретая в магазине товар, каждый покупатель надеется на его качество, надежность и безопасность, отсутствие брака и оправдание возложенных ожиданий. Но далеко не каждый знает, что существует такой важный праздник, как Всемирный день качества, привлекающий внимание к проблеме производства товаров низкого качества. Традиционно он отмечается ежегодно во второй четверг ноября по инициативе ведущих организаций по качеству.

Этот день значим во всем мире, и в Липецкой области ему уделяют большое внимание.

Качество, конкурентоспособность товара - одна из основных и важных задач, которая стоит перед производителями, общественными организациями и руководством области.

Победили лучшие

Ко Дню качества подведены итоги Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

В нашей области организаторами мероприятия традиционно выступают Администрация Липецкой области и ЦСМ Росстандарта в Липецкой области

(ФБУ «Липецкий ЦСМ»). Среди победителей конкурса – предприятия области, известные липецкому потребителю качеством своей продукции.

В этом году лауреатами, получившими золотой знак «100 лучших товаров России », стали:

Плуг оборотный ППО-8 (Грязинский культиваторный завод (ПАО))

Шланги поливинилхлоридные армированные для производственных и бытовых нужд ТУ 22.21.29-066-00239577-2017 (ОАО «Лебедянский завод строительно-отделочных машин»)

Филе без кожи цыплёнка – бройлера (СПССПК «ЭКОПТИЦА»)

Томаты свежие-крупноплодные, среднеплодные, сливовидные, мини-сливовидные, черри, ботанические сорта Форонти, Дирк, Органза, Ардилес, Томаджио (ООО «ТК ЛипецкАгро»)

Право маркировать свою продукцию серебряным знаком получили:

Пиво светлое «Елецкое купеческое» фильтрованное пастеризованное; «Елецкое золотое» фильтрованное пастеризованное; «Елецкое пшеничное» нефильтрованное пастеризованное (ООО «ПК «УсАгро»)

Стейк куриный. Крылышки куриные (СПССПК «ЭКОПТИЦА»)

Тушка цыплят – бройлеров (СПССПК «ЭКОПТИЦА»)

Огурцы свежие - среднеплодные Геракл, Мева; длинноплодные Демарраж (ООО «ТК ЛипецкАгро»)

Стол верстак (АО «Энергия»)

Сцепка СБД-8 (Грязинский культиваторный завод ( ПАО))

Для лучшей сотни товаров, ставших лауреатами, учреждено звание «Золотая сотня». Предприятия, удостоившиеся этого звания, рекомендуются для участия в конкурсах Премий Правительства РФ в области качества. От Липецкой области в почетную золотую сотню вошел плуг оборотный ППО-8 (Грязинский культиваторный завод ( ПАО)).

Национальная система сертификации ( НСС) - гарантия качества, доверие, уверенность выбора.

Орган по сертификации продукции ФБУ «Липецкий ЦСМ» является участником Системы добровольной сертификации НСС и принимает заявки от предприятий-изготовителей на подтверждение соответствия своей продукции требованиям национальных стандартов (ГОСТ) и других документов по стандартизации в НСС.

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Продукция, сертифицированная в НСС, маркируется знаком Национальной системы стандартизации, правообладателем которого является Росстандарт, и QR-кодом.

Национальная система сертификации предлагает абсолютно прозрачную систему подтверждения соответствия качественных характеристик продукции, отличие которой от остальных добровольных систем заключается в использовании современных цифровых технологий (QR-код), которые позволяют потребителю моментально получить исчерпывающую информацию о продукте в любом месте – дома или даже у прилавка магазина, что дает возможность осуществления потребителем моментального компетентного выбора.

НСС имеет ряд преимуществ и для производителей. Это имидж и деловая репутация предприятий, повышение конкурентоспособности товаров на рынке, привлечение большего числа покупателей, рост уровня продаж, узнаваемость бренда.

Всем производителям и поставщикам, которые используют знак ГОСТ на своем товаре, необходимо пройти процедуру сертификации в Национальной системе сертификации. Реестр продукции, маркированной знаком национальной системы стандартизации (прошедшей подтверждение соответствия в НСС ) размещен на сайте Росстандарта. Орган по сертификации продукции ФБУ «Липецкий ЦСМ» также осуществляет регистрацию деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза пищевой продукции, продовольственного сырья и кормов.

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