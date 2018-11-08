Игорь Артамонов: «Проблемы разложим на составляющие, поставим цели и будем их добиваться»

СЕГОДНЯ 16:40 2018-11-08T16:43:13+03:00

Врио главы региона подвел итоги социально-экономического развития области за девять месяцев с начала года и поставил первоочередные задачи

Изменить размер текста: A A

Итоги социально-экономического развития области за девять месяцев 2018 года рассмотрены на состоявшемся заседании администрации Липецкой области, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

В целом у региона неплохие показатели, отметил, открывая обсуждение, временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов. Так, индекс промышленного производства составил 102,7%, сельского хозяйства – 109,5%, объема инвестиций – 104,2%, оборота розничной торговли – 104,9%.

При этом необходимо внимательно проанализировать сложившиеся тенденции во всех отраслях и сферах жизнедеятельности области, подчеркнул врио руководителя региона. Есть серьезные недоработки в ЖКХ, здравоохранении и развитии спортивной инфраструктуры в Липецке и Ельце, в ряде районов экстремально низкие зарплаты и высокая смертность от алкоголизма. А в других муниципалитетах и спортом занимаются, и рождаемость повышают.

«Люди – вот основа и успеха, и проблем, - считает Игорь Артамонов. - Поучимся, вместе поработаем над устранением пробелов, разложим все наши трудности на составляющие, поставим задачи и будем их решать». Комментируя рост заработной платы в регионе за девять месяцев на 10,5%, врио главы сказал, что результат неплохой, но в целом по стране больше. Поэтому будем расти в этом направлении, заявил Игорь Артамонов.

Он добавил, что, прежде всего, усилия власти будут сосредоточены на выравнивании социально-экономического положения районов. В частности, инвестиции и бюджетные средства будут направляться в отстающие муниципалитеты. Туда, где людям жить труднее всего.

Фото: сайт администрации Липецкой области.