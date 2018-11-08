2018-11-08T16:43:13+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Проблемы разложим на составляющие, поставим цели и будем их добиваться»

Врио главы региона подвел итоги социально-экономического развития области за девять месяцев с начала года и поставил первоочередные задачи
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Итоги социально-экономического развития области за девять месяцев 2018 года рассмотрены на состоявшемся заседании администрации Липецкой области, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

В целом у региона неплохие показатели, отметил, открывая обсуждение, временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов. Так, индекс промышленного производства составил 102,7%, сельского хозяйства – 109,5%, объема инвестиций – 104,2%, оборота розничной торговли – 104,9%.

При этом необходимо внимательно проанализировать сложившиеся тенденции во всех отраслях и сферах жизнедеятельности области, подчеркнул врио руководителя региона. Есть серьезные недоработки в ЖКХ, здравоохранении и развитии спортивной инфраструктуры в Липецке и Ельце, в ряде районов экстремально низкие зарплаты и высокая смертность от алкоголизма. А в других муниципалитетах и спортом занимаются, и рождаемость повышают.

«Люди – вот основа и успеха, и проблем, - считает Игорь Артамонов. - Поучимся, вместе поработаем над устранением пробелов, разложим все наши трудности на составляющие, поставим задачи и будем их решать». Комментируя рост заработной платы в регионе за девять месяцев на 10,5%, врио главы сказал, что результат неплохой, но в целом по стране больше. Поэтому будем расти в этом направлении, заявил Игорь Артамонов.

Он добавил, что, прежде всего, усилия власти будут сосредоточены на выравнивании социально-экономического положения районов. В частности, инвестиции и бюджетные средства будут направляться в отстающие муниципалитеты. Туда, где людям жить труднее всего.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В пятницу в Липецке на дорогах гололедица, местами туман
Липчан приглашают поучаствовать в Географическом диктанте
В Липецке работник банка украл у клиентов около 17 тысяч рублей
В пятницу в Сселках отключат свет, а на 19 улицах Липецка - воду
В Липецке на Лебедянском выезде наносят разметку
В Липецке из-за погоды вводят особый режим
В Липецке начался суд над мужчиной, который обстрелял полицейских из дробовика
На следующей неделе в Липецке приостановят движение трамвая №5
В Липецке появится 23-метровое граффити с Сергеем Бодровым
В Липецке из-за короткого замыкания эвакуировали кадетскую школу
Более 2,5 тысяч детей заболели ОРВИ в Липецкой области
Липчане просят обустроить аллею в Верхнем парке
Клиенты Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк выбирают сервисы удаленного обслуживания
В Липецком районе водитель «шестерки» погиб под колесами «МАЗа»
Девушка из Самары обворовывала пассажиров в автобусах Липецка
В Липецке камера засекла, как «БМВ» разбил киоск и едва не переехал пешехода
В Липецке ГИБДД ищет очевидцев смертельного ДТП с пешеходом
Липецкий аэропорт отменил рейсы из-за тумана
В четверг в Липецке туман и до +8 градусов
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк укрепляет позиции лидера на рынке кредитования корпоративных клиентов
Евгений Боровских стал начальником управления имущественных и земельных отношений Липецкой области
Чиновники дорабатывают дорожные карты по долгостроям Липецка