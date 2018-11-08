2018-11-08T16:45:46+03:00
Общество

Более 54 млн. рублей дополнительно выделено сельхозкооперативам Липецкой области

Господдержка малых форм хозяйствования – одно из ведущих направлений развития АПК Липецкой области
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Почти 54,4 млн. рублей грантовой поддержки на развитие материально-технической базы получат девять сельскохозяйственных потребительских кооперативов из шести районов Липецкой области, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, среди них как широко известные и давно зарекомендовавшие себя кооперативы, такие как СППССК «Пищевик» и ССПСПК «Мечта», так и те, что впервые подали заявку на участие в конкурсе на предоставление грантов и были отобраны комиссией. Направления их деятельности самые разнообразные: хранение и переработка овощей, переработка мяса, производство комбикормов.

Государственная поддержка малых форм хозяйствования – одно из ведущих направлений развития аграрного комплекса Липецкой области. Только сельскохозяйственным кооперативам в 2018 году было выделено 118 млн. рублей. Это на 51 млн. рублей больше, чем в прошлом. В целом на грантовую поддержку фермеров и кооперативов региона в этом году направлено 263 млн. рублей, что превышает уровень прошлого более чем в два раза.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

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