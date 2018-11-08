170 миллионов рублей потратят на благоустройство Быханова сада в Липецке

СЕГОДНЯ 17:40 2018-11-08T17:41:12+03:00

В парке появится спортивная зона, велодорожки и площадка для выгула собак

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«Быханов сад» в Липецке преобразится. Сотрудники департамента градостроительства и архитектуры разработали соответствующую концепцию. Из-за того, что «Быханов сад» является особо охраняемой природной территорией, на участке нельзя менять ландшафт и вести капитальное строительство. Несмотря на это, городские архитекторы смогли выработать ряд решений по зонированию парка.

Сторону, прилегающую к улице Тельмана, планируют превратить в спортивную зону. Здесь должны установить площадки для любителей воркаута, игр в волейбол, баскетбол и теннис. В парке появятся дорожки, где липчане смогут бегать, кататься на велосипеде и роликах. Протяженность дорожек – около 1,3 км. Их хотят закольцевать по периметру парка. Планируется создать площадку для выгула собак.

Павильон, расположенный около памятника Валентину Скороходову хотят реконструировать. Специалисты обсуждают, что организовать в павильоне – игровое поле со специальным покрытием или современный выставочный зал. В парке станет комфортнее и чище благодаря малым архитектурным формам, скамейкам и урнам. В вечернее время аллеи будут освещать энергосберегающие светильники.

По словам первого заместителя главы администрации Липецка Михаила Щербакова, стоимость работ составит около 170 миллионов рублей.