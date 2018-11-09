2018-11-09T08:57:56+03:00
Общество

Парк космических приключений «Вперед в космос» с 3ноября по 2 декабря в Липецке

Вы все еще мечтаете стать космонавтом? Ваши мечты реальны! Впервые в Липецке с 3ноября по 2 декабря у вас есть уникальная возможность отправиться в космос
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А поможет вам в этом парк космических приключений «Вперед в космос» — только у нас вы сможете, благодаря современным технологиям, сесть за штурвал космического корабля, своими глазами из космоса увидеть нашу планету Земля и многое другое.

Как стать космонавтом?

Даже детки от 2-х лет уже могут почувствовать себя покорителями космоса, а для этого необходимо пройти такие интересными задания:

1. Чтобы стать настоящим астронавтом — нужно испытать 15 космических аттракционов;

2. Путешествуя, облететь все планеты и узнать свой вес на каждой сфере;

3. Встретиться с астронавтами и узнать все о жизни на борту МКС;

4. Благодаря виртуальной реальности пройти занимательные квесты;

5. Передать собственное сообщение на такие планеты, как Венера, Марс и Юпитер;

6. Вы также сможете сделать селфи с любимыми персонажами из легендарной киноленты «Звездные войны»;

7. Узнаете, какова на вкус космическая еда;

8. Попробуете исправить МКС;

9. Взлететь на ракете.

Вы думаете на этом все заканчивается? Нет, и это еще не все, ведь на каждом квесте происходит интересный интерактив, который понравится всей семье! К тому же, все вышеперечисленные задания включены в билет, который действителен целый день. Вы можете множество раз побывать в тех местах, которые вас больше всего впечатлили. Уверены, в восторге будут от мала до велика!

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Что полезного можно извлечь из проекта «Вперед в космос»?

«Вперед в космос» — это отличная возможность обогатить свои знания в астрономии и прекрасно провести занимательно время с родными и близкими.

Также вас ожидает еще сорок завораживающих и впечатляющих исследований и нереальный галактический лифт, на котором вы пролетите через Землю, предотвратите аварию с самолетом, увидите своими глазами, как выглядит Земля из космоса.

Пройдя абсолютно все квесты, вы узнаете, сможете ли вы быть космонавтом и подвластен ли вам космос.

Стоит отметить, данный проект поддерживает телеканал «Наука». Выставку уже увидели несколько городов РФ, которые остались в полном восторге. А Министерство образования рекомендуют в особенности посетить парк космических приключений «Вперед в космос», ведь это должен увидеть каждый.

Скорее погружайтесь в мир космоса. Мы ждем именно Вас! Такое событие вы точно не должны пропустить!

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Дети до 4 лет включительно – бесплатно!

Парк располагается на втором этаже в ТРЦ «Европа».

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет в парк космических приключений «Вперед в космос» у партнеров компании. Подробности по ссылкеhttps://vk.com/topic-97250427_41692774

Купить билет со скидкой:http://vcosmos.ru

Телефон: +7(915)559-15-89

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