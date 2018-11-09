Парк космических приключений «Вперед в космос» с 3ноября по 2 декабря в Липецке
А поможет вам в этом парк космических приключений «Вперед в космос» — только у нас вы сможете, благодаря современным технологиям, сесть за штурвал космического корабля, своими глазами из космоса увидеть нашу планету Земля и многое другое.
Как стать космонавтом?
Даже детки от 2-х лет уже могут почувствовать себя покорителями космоса, а для этого необходимо пройти такие интересными задания:
1. Чтобы стать настоящим астронавтом — нужно испытать 15 космических аттракционов;
2. Путешествуя, облететь все планеты и узнать свой вес на каждой сфере;
3. Встретиться с астронавтами и узнать все о жизни на борту МКС;
4. Благодаря виртуальной реальности пройти занимательные квесты;
5. Передать собственное сообщение на такие планеты, как Венера, Марс и Юпитер;
6. Вы также сможете сделать селфи с любимыми персонажами из легендарной киноленты «Звездные войны»;
7. Узнаете, какова на вкус космическая еда;
8. Попробуете исправить МКС;
9. Взлететь на ракете.
Вы думаете на этом все заканчивается? Нет, и это еще не все, ведь на каждом квесте происходит интересный интерактив, который понравится всей семье! К тому же, все вышеперечисленные задания включены в билет, который действителен целый день. Вы можете множество раз побывать в тех местах, которые вас больше всего впечатлили. Уверены, в восторге будут от мала до велика!
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Что полезного можно извлечь из проекта «Вперед в космос»?
«Вперед в космос» — это отличная возможность обогатить свои знания в астрономии и прекрасно провести занимательно время с родными и близкими.
Также вас ожидает еще сорок завораживающих и впечатляющих исследований и нереальный галактический лифт, на котором вы пролетите через Землю, предотвратите аварию с самолетом, увидите своими глазами, как выглядит Земля из космоса.
Пройдя абсолютно все квесты, вы узнаете, сможете ли вы быть космонавтом и подвластен ли вам космос.
Стоит отметить, данный проект поддерживает телеканал «Наука». Выставку уже увидели несколько городов РФ, которые остались в полном восторге. А Министерство образования рекомендуют в особенности посетить парк космических приключений «Вперед в космос», ведь это должен увидеть каждый.
Скорее погружайтесь в мир космоса. Мы ждем именно Вас! Такое событие вы точно не должны пропустить!
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Дети до 4 лет включительно – бесплатно!
Парк располагается на втором этаже в ТРЦ «Европа».
Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет в парк космических приключений «Вперед в космос» у партнеров компании. Подробности по ссылке — https://vk.com/topic-97250427_41692774
Купить билет со скидкой:http://vcosmos.ru
Телефон: +7(915)559-15-89
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