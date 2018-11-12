Группа НЛМК на выставке Металл-Экспо 2018

Группа НЛМК, международная сталелитейная компания с активами в России, странах Евросоюза и США, примет участие в 24-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо’18», которая пройдет 13-16 ноября в павильоне № 75 ВДНХ. В этом году компания приглашает текущих и будущих клиентов на свой стенд «НЛМК Priority». В концепции стенда воплощен один из основных приоритетов НЛМК – высокий уровень сервиса. Сотрудники компании будут рады предоставить всем посетителям детальную информацию по использованию продукции НЛМК в различных отраслях. Также гости стенда смогут зарегистрироваться в интернет-магазине Группы НЛМК.

Стенд Группы НЛМК расположен в павильоне № 75, зал 1(а) № 1D02. Со схемой расположения стенда можно ознакомиться на сайте выставки.

Представители Группы НЛМК примут участие в работе конференций, семинаров и круглых столов, включая 21-ю Международную конференцию «Российский рынок металлов».

Металл-Экспо — одно из основных выставочных событий в отрасли, в этом году в нем примут участие 530 компаний из 35 стран мира. На стендах компаний — участников выставки будут работать свыше 4,5 тыс. руководителей и специалистов металлургической отрасли.

Информация о Группе НЛМК

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.

НЛМК демонстрирует высокую конкурентоспособность по себестоимости среди мировых производителей, прибыльность компании - одна из наиболее высоких в отрасли. Выручка компании за 9 месяцев 2018 года составила 9 млрд долларов, показатель EBITDA –

2,7 млрд долларов. Соотношение Net Debt/EBITDA составило 0,25х. Компания имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от S&P, Moody’s, Fitch и RAEX (Эксперт РА).

Обыкновенные акции ПАО «НЛМК», free-float которых составляет 16%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции - на Лондонской фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). Акционерный капитал Компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль. Подробнее об акционерном капитале НЛМК можно узнать по ссылке.

Жюри престижного международного конкурса S&P Global Platts Metals Awards, который проводит ведущее международное отраслевое и аналитическое издание S&P Global Platts, в 2016 году признало Группу НЛМК мировым «Лидером стальной индустрии» (Industry Leadership Awards - Steel), в 2018 году наградило премией «CEO of the Year».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.