В Быхановом саду хотят построить подстанцию

В минувший четверг, 8 ноября, в Липецком горсовете состоялось заседание постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии. Парламентарии обсудили проекты изменений в два положения об особо охраняемых природных территориях (ООПТ): урочище "Сосновый лес" и парк "Быханов сад". Администрация Липецка предложила сократить площадь последнего почти на 18 соток.

Представитель отдела охраны окружающей среды Алла Попова сказала, что на участке нет объектов растительного и животного мира. Его заасфальтировали еще до того, как территория получила статус особо охраняемой. Участок никак не использовался. Чиновники планируют разместить там распределительную подстанцию, к которой подключат прилегающий район.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, часть депутатов выступила против такого решения. Участок предложили озеленить. К тому же, строительство коммунальных и промышленных объектов отрицательно скажется на ООПТ. Однако, главный архитектор Липецка Татьяна Азова напомнила, что в районе планируется реновация. Строительство распределительной подстанции необходимо, а иного места для ее просто нет.

- Генеральный план, который прошел публичные слушания, подразумевает на той территории, которая прилегает к парку, развитие многоэтажной застройки, - выступила Татьяна Азова.

Так, 4 парламентария поддержали мэрию. 2 депутата воздержались. Окончательное решение парламентарии примут на сессии 27 ноября.