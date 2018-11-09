2018-11-09T11:52:00+03:00
Общество

В Быхановом саду хотят построить подстанцию

Для этого предлагается отрезать от парка около 18 соток
Юлия КЛЮЕВА
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Быханов сад может лишиться 18 сотокБыханов сад может лишиться 18 сотокФото: Лия МУРАДЬЯН
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В минувший четверг, 8 ноября, в Липецком горсовете состоялось заседание постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии. Парламентарии обсудили проекты изменений в два положения об особо охраняемых природных территориях (ООПТ): урочище "Сосновый лес" и парк "Быханов сад". Администрация Липецка предложила сократить площадь последнего почти на 18 соток.

Представитель отдела охраны окружающей среды Алла Попова сказала, что на участке нет объектов растительного и животного мира. Его заасфальтировали еще до того, как территория получила статус особо охраняемой. Участок никак не использовался. Чиновники планируют разместить там распределительную подстанцию, к которой подключат прилегающий район.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, часть депутатов выступила против такого решения. Участок предложили озеленить. К тому же, строительство коммунальных и промышленных объектов отрицательно скажется на ООПТ. Однако, главный архитектор Липецка Татьяна Азова напомнила, что в районе планируется реновация. Строительство распределительной подстанции необходимо, а иного места для ее просто нет.

- Генеральный план, который прошел публичные слушания, подразумевает на той территории, которая прилегает к парку, развитие многоэтажной застройки, - выступила Татьяна Азова.

Так, 4 парламентария поддержали мэрию. 2 депутата воздержались. Окончательное решение парламентарии примут на сессии 27 ноября.

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