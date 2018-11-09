Липецкая область лидирует в октябрьском рейтинге инвестиционной активности регионов по версии журнала «Инвест-Форсайт»

На первое место в рейтинге инвестиционной активности регионов Липецкую область деловой журнал «Инвест-Форсайт» ставит второй месяц подряд, - сообщает пресс-служба обладминистрации. В основе рейтинга - сообщения о запускаемых и реализуемых в субъектах РФ инвестиционных проектах.

Как можно увидеть по отраслевой структуре проектов, реализуемых на территории Липецкой области, регион лидирует в рейтинге благодаря сообщениям об инвестициях в отраслях «ЖКХ и инфраструктура», «АПК» и «Промышленность». Так, в отрасли АПК реализуются несколько крупных проектов. В частности, ООО «Овощи Черноземья», которое входит в группу компаний «ЭКО-Культура», приступило к строительству второй очереди тепличного комплекса в Усманском районе. Объем инвестиций составит более 7 млрд. рублей. А в ОЭЗ «Липецк» в 2019 году откроют производство два липецких и три совместных предприятия. Общая сумма инвестиций в новые площадки составит почти 8 млрд. рублей.

Область участвует в приоритетном проекте Минтранса РФ «Безопасные и качественные дороги» уже второй год. Регион вкладывает значительные средства в развитие дорожной инфраструктуры. В 2018-м на реализацию проекта из областного бюджета направлено 736 млн. рублей, еще 730 млн. выделила федеральная казна, 13 млн. рублей вложили муниципалитеты.

В ближайшие годы работы у дорожников прибавится. Администрация региона ведет переговоры на правительственном уровне об удвоении федерального финансирования дорожного строительства и ремонта автотрасс в Липецкой области в 2019 году. Удвоенные капиталовложения также будут направлены из регионального бюджета. Врио главы области Игорь Артамонов уверен, что липецкие дорожники справятся с удвоенной нагрузкой и смогут превратить Липецкую область в регион с одними из лучших дорог в стране.