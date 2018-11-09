Игорь Артамонов встретился со спортсменами, тренерами и руководителями спортивных федераций области

Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился с представителями спортивной общественности региона во Дворце спорта «Молодежный», - сообщает пресс-служба областной администрации. Руководители спортивных учреждений и федераций области, заслуженные и известные тренеры, мастера спорта России и международного класса, а также победители и призеры чемпионатов и первенств в различных видах спорта говорили с Игорем Артамоновым о самых актуальных для них проблемах и в целом о развитии спорта в регионе в ближайшее время.

«У нас две главные задачи - привлечь как можно больше детей и подростков на спортивные площадки и увеличить долю липецкого спорта в медальном зачете олимпийских сборных, чемпионатов мира и Европы, - сказал Игорь Артамонов. – И у нас есть для этого все возможности. В приоритете будут массовые виды спорта и те, что приносят в копилку области награды престижных международных соревнований. Мы не должны терять уже завоеванные высокие позиции. Очень важно инвестировать в тренеров, дающих чемпионов».

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При этом врио руководителя области напомнил – на областной бюджет надейся, а сам не плошай. Необходимо максимально привлекать для строительства спортивной инфраструктуры частный бизнес с его ресурсами, а также средства из федеральной казны. «Внебюджетному финансированию будет уделяться особое внимание. Меры поддержки для тех, кто инвестирует в спорт, мы гарантируем», - подчеркнул Игорь Артамонов.

В этом году липецкий спорт в целом получил 357 млн. рублей, в 2019-м будет выделено на 60 млн. больше. Для занятий физической культурой и спортом в регионе сформирована спортивная инфраструктура, включающая 3441 спортивное сооружение. В спортивных школах области культивируется 47 видов спорта, в том числе четыре адаптивных. Общая численность занимающихся в них за последние три года выросла почти на пять тысяч, и в 2017 году составила 29305 жителей. В составы сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта входит 161 представитель Липецкой области. В 2018 году победителями и призерами международных соревнований стали 66 липчан, всероссийских турниров – 232 спортсмена.

Фото: сайт администрации Липецкой области.