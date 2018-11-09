«Ростелеком» отразил мощную DDoS-атакунателеком- оператора Dtel.RU

По данным системы глобального мониторинга Atlas компании ArborNetworks в 2017 году доля атак подобной мощности составила менее 0,001%.В среднем атака мощностью более 30-50 Гбит/c уже является серьезным испытанием. При этом говорить о самостоятельной защите от подобных атак не приходится это практически невозможно реализовать без потери легитимного трафика конечных пользователей защищаемого ресурса.

По данным ArborNetworks,в2017 году около 25% сервис-провайдеров подвергались DDoS атакам интенсивностью свыше 100Гбит/с, и только 7%компаний сообщали о DDoS-атаках мощностью более 200Гбит/с.

DDoS-атака на Dtel.RU длилась более 15часов. По данным упомянутого отчета ArborNetworks, со столь продолжительными атаками в 2017 году сталкивался лишь 1% компаний. В 85% случаев атака длилась не более получаса.

«Мы очень серьезно подходим к вопросам информационной безопасности, внимательно следим за появлением новых кибер угроз и всегда стараемся обеспечить защиту заблаговременно. Эта стратегия доказывала свою эффективность уже не раз,так произошло и в данном случае. Несмотря на то, что атака была действительно очень сильной, все интернет сервисы функционировали в штатном режиме, действия киберпреступников никак не затронули наших абонентов», – подчеркнул Сергей Мелешко, старший администратор сети компании Dtel.RU.

Сервис «Ростелеком» по мониторингу трафика и защите от DDoS-атак базируется на технологических решениях компании Arbor Networks и российского разработчика систем информационной безопасности «Гардатехнологии». Сервис способен отражать кибер атаки мощностью до 5Тбит/с на магистральной сети оператора и фильтровать трафик непосредственно на комплексе защиты до160Гбит/с. «Ростелеком» обеспечивает защиту от DDoSатак 180 из 400 крупнейших российских компаний, семи из десяти крупнейших банков. «Пока это самая серьезная DDoS-атака, с которой нам приходилось сталкиваться. Предыдущий «рекорд» 227Гбит/с. В рамках противодействия DDoS-атакам весь входящий трафик проходит несколько ступеней фильтрации – на границе сети и на специализированных комплексах очистки. Это позволяет нам свести к нулю эффект от действий злоумышленников и обеспечить доступность клиентских сервисов», – рассказал Алексей Сапунов, старший вице-президент ПАО «Ростелеком» по технической инфраструктуре.

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