2018-11-12T10:51:11+03:00
Общество

Уборка сахарной свеклы подходит к завершению в Липецкой области

Убрано 127,1 тыс. гектаров из 128
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По оперативным данным областного управления сельского хозяйства, на 9 ноября в регионе собрано 4 млн. 239 тыс. тонн сахарной свеклы. Средняя урожайность составляет 333,4 центнера с гектара.

Лидерами по валовому сбору являются аграрии Добринского района, они накопали 951,1 тыс. тонн. Более 380 центнеров с гектара собрали свекловоды Чаплыгинского, Хлевенского, Долгоруковского и Добровского районов.

Шесть сахарных заводов региона на 9 ноября переработали чуть более 3 млн. тонн свеклы, выработано 476,5 тыс. тонн сахара.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

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