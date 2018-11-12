В Липецке будущие спасатели вытащили из машины «пострадавшего» в ДТП
С 7 по 9 ноября в Липецке проходили масштабные соревнования будущих спасателей. В региональном этапе чемпионата рабочих профессий в компетенции «Спасательные работы» участие приняли студенты Усманского многопрофильного колледжа. К слову, это единственное учебное заведение в регионе, где выпускают будущих спасателей.
Соревнования проходили в два этапа. В первом туре участники должны были на скорость надеть пожарный скафандр, после чего преодолеть полосу препятствий с пожарным рукавом. После этого участникам предстояло попасть водяной струей в цель на расстоянии и наполнить бак.
Соревнования будущих спасателей в рамках движения WorldSkills Russia.
Во втором туре юные пожарные должны были достать пострадавшего из железной клетки. Не менее волнительным было спасение водителя из разбитой машины, которая попала в ДТП. Чтобы вытащить пострадавшего и оказать первую помощь будущим спасателям пришлось выбивать стекла, разбирать крышу и багажник легковушки. Еще больше волнения добавлял сам «пострадавший», который имитировал шоковое состояние и сильную боль.
– В целом организация мероприятия очень достойная, – рассказал эксперт международного некоммерческого движения WorldSkills International Евгений Кирюшкин. – Площадка в компетенции спасательной работы в регионе оборудована полностью. Все согласно инструкциям. Подготовка участников проводилась должным образом. Конечно, хочется видеть более профессиональных ребят. Им еще есть над чем работать.
Теперь победителей регионального этапа ждет участие во всероссийском отборе, а если смогут пройти и его, то попадут в финал 7-ого международного фестиваля WorldSkills Russia.