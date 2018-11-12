2018-11-12T14:49:30+03:00
Общество

В Липецке будущие спасатели вытащили из машины «пострадавшего» в ДТП

В регионе прошел отборочный этап WorldSkills Russia [фото, видео]
Кирилл Мишин
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WorldSkills Russia среди спасателей в ЛипецкеWorldSkills Russia среди спасателей в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин
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С 7 по 9 ноября в Липецке проходили масштабные соревнования будущих спасателей. В региональном этапе чемпионата рабочих профессий в компетенции «Спасательные работы» участие приняли студенты Усманского многопрофильного колледжа. К слову, это единственное учебное заведение в регионе, где выпускают будущих спасателей.

WorldSkills Russia среди спасателей в Липецке Фото: Кирилл Мишин

WorldSkills Russia среди спасателей в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Соревнования проходили в два этапа. В первом туре участники должны были на скорость надеть пожарный скафандр, после чего преодолеть полосу препятствий с пожарным рукавом. После этого участникам предстояло попасть водяной струей в цель на расстоянии и наполнить бак.

Соревнования будущих спасателей в рамках движения WorldSkills Russia.

Во втором туре юные пожарные должны были достать пострадавшего из железной клетки. Не менее волнительным было спасение водителя из разбитой машины, которая попала в ДТП. Чтобы вытащить пострадавшего и оказать первую помощь будущим спасателям пришлось выбивать стекла, разбирать крышу и багажник легковушки. Еще больше волнения добавлял сам «пострадавший», который имитировал шоковое состояние и сильную боль.

WorldSkills Russia среди спасателей в Липецке Фото: Кирилл Мишин

WorldSkills Russia среди спасателей в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

– В целом организация мероприятия очень достойная, – рассказал эксперт международного некоммерческого движения WorldSkills International Евгений Кирюшкин. – Площадка в компетенции спасательной работы в регионе оборудована полностью. Все согласно инструкциям. Подготовка участников проводилась должным образом. Конечно, хочется видеть более профессиональных ребят. Им еще есть над чем работать.

WorldSkills Russia среди спасателей в Липецке Фото: Кирилл Мишин

WorldSkills Russia среди спасателей в ЛипецкеФото: Кирилл Мишин

Теперь победителей регионального этапа ждет участие во всероссийском отборе, а если смогут пройти и его, то попадут в финал 7-ого международного фестиваля WorldSkills Russia.

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