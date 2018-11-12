Под Липецком бизнесмен завалил отходами 10 тыс. квадратных метров земли

Жители села Сошки Грязинского района сообщил в прокуратуру о свалке опасных отходов, которая появилась по вине местного предпринимателя. В ходе проверки, информация подтвердилась. Более того, в отношении бизнесмена возбудили 5 дел об административных правонарушениях, в суд предъявили 2 иска, внесли 1 представление и в органы контроля направили 2 требования о проведении внеплановых выездных проверок.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на участке более 10 000 кв. метров предприниматель складировал использованную тару от пестицидов и гербицидов 2-4 классов опасности. В отношении нарушителя возбудили административное дело по ст. 8.2 КоАП «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления». Предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч рублей. Кстати, земельный участок бизнесмен использовал самовольно. Никаких документов у него не было. По данному факту возбудили дело об административном нарушении по ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка».

Кроме того, в деятельности бизнесмена выявили ряд нарушений Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». У него отсутствовала документация, определяющая правила и порядок хранения взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ. Остатки препаратов были пролиты на почву. Предприниматель не определил ответственного за обезвреживание непригодных пестицидов и агрохимикатов. Нарушался порядок утилизации опасных средств. В связи с этим возбудили дело об административном нарушении по ст. 8.3 КоАП РФ «Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами». Материалы дела направили в суд.

В момент его рассмотрения выяснились новые подробности ведения бизнеса нарушителем. Оказалось, что предприниматель незаконно добывал подземные воды для хозяйственных нужд. За это его снова наказали рублем. Штраф – 30 тысяч рублей. В ходе проверки установили, что у бизнесмена отсутствует проект организации санитарно-защитной зоны предприятия. На этот раз административное дело возбудили по ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В адрес бизнесмена внесли представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. Виновный ликвидировал свалку опасных отходов. Также сотрудники экологической лаборатории взяли пробы почты и атмосферного воздуха в зоне бывшей свалки. Превышений ПДК загрязняющих веществ не обнаружено.