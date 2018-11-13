НЛМК объединяет и укрепляет семьи

В этом году Новолипецкий комбинат, продолжая многолетнюю традицию, помог металлургам обзавестись собственным жильем. Причем жилищная программа НЛМК теперь стала еще удобней – сейчас сотрудники комбината могут выбрать квартиру в любом районе города, а не в конкретном доме, как это было раньше.

Победителей программы торжественно объявили накануне в музее НЛМК. В этом году на участие в конкурсе поступило 103 заявки. Претендентов выбирали тщательно: учитывались трудовые заслуги, участие в профессиональных конкурсах НЛМК, отзывы руководства, нуждаемость в улучшении жилищных условий и, естественно отсутствие нарушений трудовой дисциплины. По итогам двух этапов отбора купить квартиру на льготных условиях по программе НЛМК смогут 43 металлурга.

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Поздравить металлургов с победой пришли руководители комбината и Росбанка.

– Мы подводим итоги практически в канун для рождения комбината, – рассказала Татьяна Рожкова, руководитель направления «Социальные вопросы» НЛМК. – Я считаю, наша жилищная программа не только поддерживает семейные ценности, а даже помогает создать семейный очаг и это очень здорово. Программа меняется, но одно остается неизменным – счастливые улыбки победителей программы, ведь для многих это первое собственное жилье.

Что касается создания семейного очага – это не преувеличение. Некоторые на самом деле создали семью отчасти благодаря жилищной программе.

Так Павел и Татьяна Щукины встречались еще будучи студентами, вместе учились, окончили один и тот же факультет ЛГТУ и больше 10 лет назад вдвоем пошли работать на НЛМК, но по разным направлениям.

– Я пробовал участвовать в программе в 2009 году, мы с Таней еще не состояли в официальном браке, но уже были вместе, – рассказал Павел. – Тогда критерии жилищной программы были несколько другие. Но после программа начала меняться, приоритет все чаще отдавался семейным сотрудникам, в итоге мы для себя поняли, что и нам пора принимать важное решение о создании семьи. Так и поженились, 5 лет назад (смеются оба). Сейчас нашему сыну 3.5 года. В этом году подавали документы на конкурс оба, в надежде, что кто-нибудь из нас выиграет, и так сложилась, что оба победили. Нам дали выбрать, кто из нас будет получать приз. Вдвойне повезло, что мы сами можем выбрать квартиру в любом районе, решили взять двухкомнатную поближе к родителям. Это намного удобней.

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С победой в конкурсе металлургов также поздравил председатель профкома НЛМК Василий Литовкин.

– В Липецкой области сегодня нет аналогов нашей жилищной программы, – отметил председатель профкома. – Собственное жилье – это основа крепости семьи. И нам вдвойне приятно, что наши лучшие молодые сотрудники, которые приносят прекрасные результаты, скоро въедут в свои квартиры.

Программа действительно уникальная, она единственная в нашем регионе и редкая даже на федеральном уровне. Это признают не только сотрудники комбината, но и руководители других организаций.

– Мало какое предприятие делает столько для своих сотрудников, сколько НЛМК, – заметила директор территориального офиса «Росбанка» Марина Свиридова. – Я сама являюсь обладателем ипотеки и прекрасно понимаю, как тяжело сейчас молодым семьям приобрести свое жилье. Поэтому очень здорово, что в Липецке есть такая программа, а мы, как партнеры, сделаем все, чтобы получение ипотеки было быстрым и комфортным.

Металлурги выходили за дипломами победителей под бурные аплодисменты и крики коллег «Молодцы, ура, поздравляем!». Многие пришли на церемонию со своими вторыми половинками и даже с детьми. У каждого из нынешних участников программы своя история: кто-то неожиданно для себя впервые подал документы и сразу выиграл конкурс, кто-то шел к этому постепенно. Но все одинаково светились от счастья.

– Для нас это двойной праздник, моему сыну как раз сегодня исполнилось 10 лет, – поделилась чредой радостных событий, сотрудница комбината Ирина. – А еще недавно я отметила трудовой юбилей – ровно 10 лет, как я работаю на НЛМК, чему я тоже очень рада. Ведь комбинат дает нам стабильную зарплату и уверенность в будущем, что для меня немаловажно. Так что у меня сегодня очень необычный день, просто замечательный, эмоции переполняют.

А вот семье Пешковых посчастливилось получить квартиру практически сразу после рождения ребенка.

– Первый раз решил поучаствовать в программе и очень рад, что мне сразу удалось пройти отборочные этапы, – рассказал Дмитрий Пешков. – Перед этим мы с женой запланировали ребенка, поэтому остро встал вопрос о покупке собственного жилья, ведь мы живем с родителями. Я подвал документы как раз, когда супруга была на девятом месяце беременности. Месяц назад, 11 октября, у нас родилась прекрасная дочь и скоро мы с ней въедем в свою двухкомнатную квартиру. Для нас это стало подарком на рождение ребенка.

В этом году НЛМК будет выплачивать за своих сотрудников проценты по ипотеке, то есть квартира получается фактически в рассрочку без переплат. При этом есть требования по площади, так если семья выбирает однокомнатную квартиру, она должна быть площадью не более 48 м2, двухкомнатная – не более 68 м2. Ставка по ипотеке в банке не должна превышать 11.5% годовых, а размер ипотечного кредита – 2.7 млн. рублей. Металлурги также могут использовать средства материнского капитала и получить имущественный налоговый вычет. Отметим, что социальный некоммерческий проект НЛМК «Жилье молодым металлургам» действует с 2005 года. За 13 лет свое жилье получили 473 семьи металлургов, в возрасте до 35 лет. Обязательное условие для участия – работать на НЛМК не менее трех лет. Кстати, помимо дипломов победителей, НЛМК в качестве бонуса подарил каждой семье большой теплый плед, который обязательно пригодится в новой квартире.

Автор Лия МУРАДЬЯН.

Фото автора.